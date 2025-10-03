Le temps presse pour les jardiniers : en octobre, protégez vos pelouses avec du liquide vaisselle

Les jardiniers doivent agir vite : en octobre, il est temps de verser du liquide vaisselle sur vos pelouses.

Octobre rime avec entrée dans la saison froide pour nous comme pour notre jardin. Cela ne veut pas dire que le jardinier doit déjà hiberner ! Bien au contraire, il a du travail pour soigner le jardin, le préparer au froid mais aussi anticiper le printemps. Outre les plantations ou les plantes à protéger, il est encore temps de prendre soin de sa pelouse... et de son envahisseur très embêtant : la mousse.

Bien que certains apprécient son aspect vert et moelleux, la mousse peut rapidement gâcher l'esthétique d'une pelouse et la rendre irrégulière. Elle empêche aussi votre gazon de bien respirer et peut nuire à sa bonne santé. Sans compter que la couleur ne sera pas uniforme partout et gâchera un peu l'aspect visuel de votre tapis vert l'été prochain.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, pas besoin d'investir dans des produits coûteux et potentiellement nocifs pour l'environnement. Ces produits anti-mousse sont souvent assez chers au litre et le budget peut vite s'envoler. Or, une solution économique et efficace se trouve probablement déjà dans votre cuisine : le liquide vaisselle. Avant de vous lancer, vérifiez la météo et choisissez une période sans pluie pendant au moins 24 heures, sans quoi le traitement serait inefficace. Ensuite, munissez-vous d'un pulvérisateur et mélangez 60 ml de liquide vaisselle dans 4,5 litres d'eau. Pulvérisez généreusement ce mélange sur les zones de mousse en tenant le flacon à quelques centimètres seulement de la surface.

Dans les jours qui suivent, vous constaterez que la mousse prend une teinte orangée puis brune avant de se dessécher complètement. Il ne vous restera plus qu'à râtisser pour l'enlever et l'éliminer définitivement.

Cependant, la Royal Horticultural Society (RHS) britannique, bien connue des amateurs de pelouse impeccable (un sport national outre-Manche), tient à rappeler que la mousse peut aussi être bénéfique pour votre jardin. Elle "soutient la biodiversité et peut fournir de la nourriture aux insectes ainsi que du matériel de nidification pour les oiseaux".

Si vous souhaitez tout de même l'éliminer, la RHS précise qu'"octobre est un bon moment pour s'y attaquer, ce qui peut se faire en scarifiant votre pelouse. Sur une petite pelouse, ou si la mousse n'est présente que sur une zone limitée, cela peut se faire avec un râteau à dents souples. Pour une plus grande surface, vous pouvez louer un scarificateur mécanique." Et si vous optez pour le liquide vaisselle, mieux vaut respecter les dosages indiqués pour ne pas faire de mal à votre pelouse et à son écosystème.