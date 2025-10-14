Ces 4 plantes sont à tailler en octobre : après, ce sera trop tard

Pour de belles plantes au printemps, mieux vaut ne pas négliger cette étape.

Prendre soin de ses plantes avant l'hiver peut faire une grande différence si on veut les voir s'épanouir au printemps. Parmi les gestes indispensables, la taille occupe une place de choix, notamment en octobre, et concerne de nombreuses espèces bien connues de nos jardins.

Commençons par la star de nombreux jardins : le rosier. Les rosiers, qu'il s'agisse de rosiers buissons en pot ou de rosiers grimpants, ont besoin d'une attention particulière en octobre. C'est le moment idéal pour enlever les fleurs fanées et les feuilles malades !

Coupez les roses séchées avant qu'elles ne pourrissent, mais laissez les pétales si vos rosiers produisent des cynorrhodons afin qu'ils puissent continuer à se développer. Éliminez les feuilles présentant des signes de maladie ainsi que celles tombées au sol pour éviter la propagation de maladies l'année suivante. Pour les rosiers buissons, supprimez les tiges mortes, endommagées ou qui se croisent afin de créer un centre ouvert permettant une bonne circulation de l'air. Les tiges des grands rosiers buissons doivent être raccourcies pour réduire les risques de dégâts dus au vent, de même que la tête des rosiers tiges qui doit être éclaircie.

Les pivoines peuvent aussi en profiter. Les pivoines herbacées peuvent être taillées en octobre après la première grosse gelée. Attendre ce moment permet à la plante de transférer son énergie vers les racines pour la croissance de l'année suivante. À l'aide d'un sécateur propre et bien aiguisé, rabattez la plante à une hauteur maximale de 8 cm du sol. Supprimez les feuilles mortes, malades ou jaunies pour éviter la propagation de la maladie du flétrissement des pivoines. Concernant les pivoines arbustives, aucune taille n'est nécessaire, retirez simplement les graines fanées. Ne coupez pas le feuillage fané des pivoines arbustives, laissez-le tomber naturellement.

Le lilas, qui fleurit sur le bois de l'année précédente, ne doit pas être taillé trop tardivement sous peine de compromettre sa floraison printanière. Enlevez les fleurs fanées et raccourcissez légèrement les branches les plus longues, juste au-dessus d'un bourgeon tourné vers l'extérieur. Un lilas bien taillé avant fin octobre promet un festival de fleurs parfumées dès mai.

La clématite à floraison précoce a aussi besoin d'une taille automnale pour favoriser sa future floraison. Rabattez les tiges ayant fleuri au printemps à 2-3 bourgeons de la base. Installez un tuteur pour guider les nouvelles pousses. Ainsi taillée avant octobre, elle pourra concentrer son énergie sur les tiges porteuses des fleurs de la saison prochaine.

D'autres plantes méritent une taille pré-hivernale comme l'hortensia, dont il faut couper les fleurs fanées et les bois morts, ou la lavande qu'on rabat d'un tiers sans entamer le vieux bois. L'hostas lui se taille après que son feuillage ait dépéri avec le gel : coupez-le à ras en éliminant tous les débris. Vous l'avez compris, ce n'est pas (encore) le moment de ranger le sécateur !