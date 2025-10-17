7 plantes à rentrer pour l'hiver (et 5 qui n'en valent pas la peine)

Jardiner c'est choisir : voici les plantes à rentrer et celles à laisser dehors cet hiver... ou à jeter.

C'est la prochaine mission de tout bon jardinier qui se respecte : sauver ses plantes avant l'hiver et les premières gelées, ou du moins protéger celles qui valent le coup. Surveillez le mercure ! C'est le signal qu'il est temps de mettre les plantes fragiles à l'abri pour l'hiver. Mieux vaut agir un peu trop tôt que trop tard, pour éviter que vos végétaux ne subissent des dégâts irréversibles causés par le gel.

Avant de rentrer vos plantes, un petit check-up s'impose. Supprimez les branches et feuilles mortes, vérifiez la présence éventuelle de parasites. Si besoin, rempotez dans un contenant plus grand. Et habituez progressivement vos plantes à la luminosité plus faible de l'intérieur. Réduisez aussi les arrosages pour éviter le pourrissement des racines. Si chaque cas est unique, voici tout de même 7 exemples de plantes à rentrer impérativement :

Les agrumes (citronniers, orangers, mandariniers) craignent le gel. Placez-les dans une véranda ou un garage lumineux entre 5°C et 12°C. Arrosez peu et stoppez les apports d'engrais.

Le laurier-rose : mettez-le à l'abri dès que les températures passent sous les 10°C, dans un endroit frais et lumineux. Réduisez fortement les arrosages et taillez-le légèrement au préalable.

L'hibiscus : c'est une plante tropicale à rentrer sans tarder. Une pièce lumineuse mais pas trop chaude lui conviendra, avec des arrosages modérés.

Le bougainvillier : comme l'hibiscus, il craint le froid. Il perdra sans doute des feuilles mais repartira de plus belle au printemps.

Les géraniums : nos stars estivales ne supportent pas le gel. Placez-les au frais et au clair, taillez-les et espacez les arrosages.

Les succulentes (aloès, echeveria, aeonium, crassula) : une pièce froide et lumineuse autour de 10°C leur suffit. Stoppez complètement les arrosages.

Le datura : après une floraison généreuse, rabattez-le un peu avant de le rentrer dans un endroit lumineux et frais. Espacez bien les arrosages jusqu'au printemps.

A l'inverse, certaines plantes ne résisteront pas malgré vos nombreux efforts. Soyons francs, elles ne méritent pas vraiment tous ces efforts :

Les fougères de Boston (Nephrolepsis) : elles perdent rapidement leurs frondes en intérieur. Mieux vaut les remplacer par de jeunes plants.

Le gardénia : le manque d'humidité le fait dépérir. Réservez-le aux vérandas ou aux climats doux.

La lavande : contrairement aux idées reçues, elle n'aime pas la sécheresse de nos intérieurs. Un bon paillage protègera cette vivace rustique.

L'hibiscus rose de Chine : s'il supporte un peu de fraîcheur, il n'apprécie guère la luminosité réduite de l'intérieur. Dans les régions douces, laissez-le dehors.



Dernière plante très difficile à faire survivre durant l'hiver, le dipladénia. Il demande à être protégé dès que le thermomètre descend sous les 10°C. C'est possible de le garder mais dans des conditions précises : une véranda et une atmosphère lumineuse entre 15 et 20°C est parfaite, avec peu d'arrosage. Le manque de lumière se fait vite sentir avec des feuilles qui tombent. Le dipladenia demande hélas des conditions bien spécifiques pas toujours faciles à réunir chez soi.