Cette "super-plante" purifie l'air de la maison 30 fois plus efficacement que les autres

Cette plante spéciale purifierait l'air jusqu'à 30 fois plus efficacement que les plantes d'intérieur classiques.

Nos maisons et appartements renferment souvent un air vicié et chargé en polluants. C'est le cas notamment en composés organiques volatils (COV) provenant des produits ménagers, des peintures et vernis ou encore tout simplement de nos meubles. Pour lutter contre cette pollution intérieure invisible et inodore, les plantes d'intérieur sont réputées pour leurs capacités de filtration naturelle.

Certaines sont efficaces mais une entreprise parisienne entend aller plus loin avec une simple plante d'intérieur aux capacités impressionnantes. Cette "super plante" a été baptistée Néo P1. Fruit de plusieurs années de recherche menée par une vingtaine de scientifiques, bio-ingénieurs et doctorants au sein d'une startup parisienne, Neoplants, cette plante hors du commun serait capable de purifier l'air aussi efficacement que 30 plantes d'intérieur classiques comme le pothos sur lequel Neoplants s'est basé pour ses recherches.

Son secret ? Une modification génétique et métabolique poussée qui lui permet non seulement de capter les COV cancérigènes comme le formaldéhyde ou le benzène, mais aussi de les transformer en éléments inoffensifs comme de l'eau, des sucres ou de l'oxygène. Testée en profondeur en 2023 lors d'une première phase de développement, la "Neo P1" a depuis été perfectionnée pour optimiser encore ses étonnantes facultés de dépollution de l'air. Elle est actuellement en deuxième phase de développement, avec l'ambition affichée par Neoplants de créer de véritables "plantes à vocation", mises entièrement au service de la qualité de l'air et de l'environnement grâce aux avancées de la science.

Côté entretien, la "Neo P1" se veut plus autonome que les plantes classiques. Grâce à un pot spécialement conçu avec un réservoir intégré, elle ne nécessite un arrosage que toutes les 2-3 semaines selon la saison. Un traitement mensuel avec une solution bactérienne est toutefois requis pour maintenir l'équilibre de son microbiome.

Où la trouver ? Prévue pour être commercialisée au prix de 179 dollars soit 150 euros environ, l'investissement est important puisqu'il représente l'équivalent d'une trentaine de pots de pothos standards. La "Neo P1" n'est de toute façon pour l'instant disponible qu'en précommande sur le site de Neoplants. Bonne nouvelle, l'entreprise planche déjà sur une version plus abordable appelée "Neo Px", vendue 119 dollars avec des recharges en micro-organismes. L'entreprise ambitionne à terme d'utiliser ses plantes biotechnologiques révolutionnaires non plus seulement pour l'intérieur mais aussi à grande échelle pour dépolluer l'air extérieur et contribuer à lutter contre le changement climatique.