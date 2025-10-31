L'arrosage ne suffit pas : Il y a une chose dont vos plantes d'intérieur ont absolument besoin cet automne

Si l'arrosage reste à surveiller, vos plantes d'intérieur ont d'autres besoins très importants en automne.

L'automne s'installe, les jours raccourcissent, nos organismes sont soumis aux divers petits virus de la période... et nos plantes souffrent aussi. On les oublie parfois mais nos compères d'intérieur ont bien du mal aussi à entrer dans la saison froide. L'arrosage reste évidemment le meilleur moyen de prendre soin d'eux... Mais il n'est pas le seul et il n'est surtout pas suffisant. Soignez l'arrosage en l'adaptant à la période et à chaque espèce en surveillant de près le moindre signe de deshydration ou au contraire d'arrosage excessif et adaptez en fonction les quantités.

L'arrosage ne suffira pas face à un autre phénomène à particulièrement prendre en compte : la luminosité. Plus particulièrement à cette période, la lumière joue en effet un rôle important pour leur croissance et leur vitalité. Au delà de la météo et de l'exposition que pouvez leur offrir en fonction des caractéristiques de votre habitation, il existe aussi d'autres points à prendre en compte. Bonne nouvelle, ils sont simples à mettre en place.

Premier élément, pensez à nettoyer... vos vitres ! La fine pellicule de pollution et de poussière qui s'accumule inévitablement sur les vitres filtre les précieux rayons du soleil. En été, lorsque la lumière est abondante, l'impact est minime. Mais en hiver, quand les journées sont courtes et la lumière encre plus précieuse, cette saleté aura davantage de conséquences sur la quantité de lumière naturelle qui atteint vos plantes. Le feuillage peut alors jaunir et la croissance ralentir considérablement. Vous le verrez vite, les nouvelles feuilles peinent alors à se développer, restent petites et déformées.

Vous l'avez compris, la poussière joue un rôle d'autant qu'elle se dépose aussi... sur nos plantes ! La poussière qui s'accumule sur les feuilles agit comme un filtre. Elle peut réduire jusqu'à 30% la quantité de lumière atteignant la plante selon des experts. Un dépoussiérage régulier du feuillage est donc important. Vaporisez de l'eau sur les feuilles puis essuyez-les délicatement avec un tissu doux. L'idéal est d'utiliser de l'eau de pluie non calcaire qui ne laisse pas de résidu. Un petit coup de plumeau une fois par semaine permet ensuite de conserver des feuilles bien propres.

L'emplacement de vos plantes joue également un rôle majeur. Rapprochez-les au maximum des fenêtres, en évitant toutefois qu'elles ne touchent une vitre froide. Les murs blancs et les miroirs environnants réfléchiront la lumière, augmentant la clarté dont bénéficieront vos végétaux. Pensez à faire pivoter régulièrement vos pots pour que tous les côtés profitent équitablement de la précieuse lumière.

Malgré ces petits gestes, certaines plantes très gourmandes en lumière comme les cactus, les plantes grasses ou certaines espèces tropicales peuvent dépérir durant la saison froide. L'usage de lampes horticoles peut alors s'avérer bénéfique. Optez de préférence pour des modèles à LED qui offrent un spectre lumineux optimal pour la croissance des plantes, tout en ne dégageant que peu de chaleur.