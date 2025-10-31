Mieux que les graines : les oiseaux vont affluer dans le jardin tout l'hiver si vous y placez un simple objet

Votre voisin va vous envier : c'est l'astuce pour attirer les plus beaux oiseaux dans votre jardin cet hiver.

Cette fois c'est sûr, vous allez voir les plus beaux oiseaux du quartier et votre voisin avec sa mangeoire va pouvoir aller se rhabiller. Vous adorez observer les oiseaux à la fenetre ? Vous n'êtes pas le seul. C'est une activité très appréciée qui plait aux petits comme aux plus grands. Mais comment faire pour être sûr d'en voir cet automne et hiver et être sûr qu'il choisisse votre jardin comme espace préféré plutôt que celui du voisin ?

Il y a bien sûr les graines mais une autre initiative fera vraiment la différence, expliquent des spécialistes. C'est notamment le cas d'une experte britannique connue sous le nom de "The Floral Gardener" sur TikTok. Selon elle, il existe une méthode encore plus efficace et totalement gratuite pour faire de votre jardin le spot préféré des oiseaux du voisinage.

Son secret ? L'eau ! "Donnez aux oiseaux plusieurs sources d'eau et ils afflueront dans votre jardin", affirme-t-elle dans une vidéo devenue virale. Pas besoin d'investir dans des mangeoires high-tech ou des nichoirs design. De simples bols, vasques ou même des pots de fleurs remplis d'eau fraîche feront parfaitement l'affaire. L'important est de multiplier les points d'eau aux quatre coins de votre jardin.

Cela vous paraît simpliste ? Détrompez-vous l'eau est un élément vital pour nos amis à plumes. Non seulement elle leur permet de s'abreuver, mais elle est aussi indispensable à leur toilette. En se baignant régulièrement, les oiseaux entretiennent leur plumage et le débarrassent des parasites et des saletés. En mettant à leur disposition des points d'eau propres et facilement accessibles, vous rendez votre jardin bien plus attrayant à leurs yeux.

"Si vous essayez, vous serez absolument émerveillé par le résultat", promet The Floral Gardener. Et les commentaires des internautes abondent dans son sens. "Nous ne pouvons pas nourrir les oiseaux car nous avons des tortues, mais nous leur fournissons quotidiennement un grand bol d'eau fraîche. Tourterelles, pigeons ramiers, étourneaux et chardonnerets viennent chaque jour pour boire et se baigner", témoigne l'un d'eux.

Un autre renchérit : "Avec les mangeoires, les miettes qui tombent au sol finissent par attirer les souris et les rats. Depuis que j'ai creusé un petit bassin, de nombreux oiseaux viennent s'y désaltérer et s'y laver chaque jour, sans créer de nuisances." Vous l'aurez compris, l'eau est la clé pour faire de votre jardin un véritable paradis pour les oiseaux.

Il n y a plus qu'à essayer : vous pouvez déposer dès maintenant un récipient peu profond rempli d'eau claire à l'extérieur. Pensez à le nettoyer et à changer l'eau régulièrement, surtout par temps chaud, pour éviter la propagation de maladies. En hiver, veillez à retirer les morceaux de glace qui pourraient se former. Et c'est tout ! Il n y a plus qu'à observer rouge-gorges ou mésanges à la fenêtre. C'est votre voisin qui va être déçu...