Seuls les bons jardiniers le savent : pourquoi certains arbres sont-ils blancs en automne ?

C'est l'astuce imparable des jardiniers les plus aguerris. Découvrez pourquoi certains arbres sont peints en blanc à l'approche de l'hiver.

Chaque année, vous les croisez dans les vergers, dans les jardins : ces troncs d'arbres subitement recouverts d'une couche blanche. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas de la décoration ! C'est l'astuce imparable des jardiniers les plus expérimentés et une pratique essentielle héritée de l'Antiquité.

Ce revêtement est composé d'une préparation à base de chaux, de l'oxyde de calcium provenant de la cuisson du calcaire à très haute température. Son application, le chaulage, recèle des qualités exceptionnelles à l'approche de l'hiver ! Vous le retrouvez principalement sur les arbres fruitiers matures et âgés, mais sachez qu'on peut aussi l'appliquer sur les arbres d'ornements, les arbustes et les jeunes pousses (à condition de bien éviter les feuilles et les jeunes rameaux).

Si le chaulage est possible dès le mois d'octobre et jusqu'à la fin de l'hiver, l'automne est le moment idéale pour passer le pinceau, d'après les experts. Pourquoi ? Car cette couche blanche offre une protection contre les ennemis de l'hiver comme l'explique le média pour agriculteurs Agroreview : le vent, le gel et les rongeurs​​​​​.

La couleur blanche de la chaux agit comme un pare-soleil. Vous vous demandez sûrement pourquoi en a-t-on besoin en hiver, quand le soleil se fait rare ? C'est simple : en plein hiver, lorsque le soleil brille, il réchauffe l'écorce sombre. Ce coup de chaud peut faire monter la sève prématurément. Si un gel nocturne arrive ensuite, l'écart de température est trop brutal. Résultat ? Le choc thermique fait éclater l'écorce, créant des fissures profondes et durables qui affaiblissent l'arbre. La chaux, elle, réfléchit la lumière, maintenant l'écorce à une température plus stable et évitant ces blessures, explique Gamm Vert.

Mais ce n'est pas tout ! Alors que les parasites et les insectes se préparent à leur période de dormance hivernale, la chaux les empêche de s'installer confortablement dans l'écorce. Cet effet insecticide puissant est d'une efficacité redoutable ! Autre bienfait à l'approche du froid : la chaux est un antifongique et un antibactérien de premier ordre. Les arbres sont ainsi épargnés par de nombreuses maladies cryptogamiques dévastatrices comme la tavelure, la cloque, la moniliose ou le chancre.