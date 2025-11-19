C'est maintenant qu'il faut y penser : oublier de nettoyer cet endroit peut vous coûter très cher cet hiver

Beaucoup l'oublient avant l'hiver : cette négligence peut ruiner une toiture et coûter très cher.

La pluie, le froid, le gel et dégel... Votre jardin et votre terrasse sont mis à rude épreuve pendant l'hiver. C'est donc le moment idéal, pendant les dernières journées douces, de le bichonner et le préparer à affronter la saison. Au potager comme au jardin, coupez ce qui doit l'être et débarrassez-vous des mauvaises herbes.

Quant à la terrasse, qu'elle soit en bois ou autre, nettoyez-la à fond avec de l'eau savonneuse ou un produit spécialisé. Si votre bois est terni, offrez au bois une protection bien méritée après un bon ponçage. Tout ce travail est long et fastidieux, mais il est absolument nécessaire. Après des heures de travail, vous pensez que votre jardin est enfin prêt pour affronter l'hiver ? Détrompez-vous ! Il existe une tâche cruciale que beaucoup négligent, et dont l'oubli peut se transformer en un véritable cauchemar : le nettoyage de vos gouttières.

Et pour cause, de nombreux débris peuvent s'y accumuler au fil du temps et des saisons : feuilles mortes, brindilles, poussières... Ces derniers peuvent empêcher l'eau de pluie de s'écouler correctement, provoquant des débordements voire infiltrations sous la couverture ou dans les murs, explique les Couvreurs Occitans. A terme, des dégâts majeurs apparaissent sur la toiture ou les façades. L'isolation de votre habitation va aussi en pâtir, avec en plus le risque d'apparition de moisissures ! Pire encore, l'eau stagnante alourdit vos gouttières, menaçant de les déformer ou de les faire céder. Et quand le froid s'en mêle, cette eau gèle, provoquant fissures, déformation des fixations, voire l'éclatement complet de la gouttière.

© alfazetchronicles

Un nettoyage en profondeur deux fois par an (dont un impératif à l'automne) est le meilleur réflexe pour garantir son bon fonctionnement ! Si la hauteur vous angoisse, confiez cette tâche à un professionnel qui en profitera pour inspecter l'ensemble de votre toiture. Pour les bricoleurs, la sécurité est primordiale ! Équipez-vous de gants et de lunettes, et assurez-vous d'avoir une échelle parfaitement stable. N'utilisez jamais d'outils tranchants qui pourraient endommager les profilés et, surtout, ne montez jamais sur le toit !

Une fois en place, retirez à la main les plus gros dépôts, en évitant de vous pencher trop loin sur les côtés des gouttières, cela peut provoquer un déséquilibre de l'échelle. Finissez par un rinçage au tuyau d'arrosage pour enlever les débris restants et vérifier l'écoulement. Si l'obstruction persiste, un nettoyeur haute pression peut être utilisé, mais toujours avec une pression modérée pour ne pas fragiliser le matériau (zinc, PVC). Profitez-en pour inspecter les gouttières et refixer les éléments desserrés pendant le nettoyage.