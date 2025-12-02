Envie d'un jardin fleuri en hiver ? Ces plantes supportent le gel et le froid

Voici une sélection de plantes robustes, faciles à vivre, qui s'épanouissent et illuminent vos extérieurs par temps froid.

Avoir un jardin coloré en hiver ? Ce n'est plus un fantasme mais une réalité accessible à tous les amoureux de la nature ! Contrairement aux idées reçues, une grande variété de fleurs résistent parfaitement au froid modéré ou intense, mais aussi à la neige et au gel. Le petit truc en plus ? Une touche de couleur dans vos extérieurs qui font plaisir à voir par des temps maussades.

La liste est longue mais nous vous proposons de commencer par l'une des fleurs emblématique de cette saison : la rose de Noël. Elle défie les températures jusqu'à -15 °C pour fleurir dès la fin décembre. Grâce à sa résistance, ses larges fleurs blanches ou rosées illuminent massifs et pots, même sous un manteau de neige.

Pour un doux parfum, impossible d'ignorer le Mahonia. Son feuillage pointu et brillant met en valeur ses grappes de fleurs jaunes qui apparaissent dès l'automne, attirant les abeilles. Extrêmement résistant (-10 et -15 °C), le Mahonia est aussi facile à cultiver : plantez le dans un contenant grand, profond et muni de roux de drainage au fond.

Tournez-vous aussi vers le Skimmia du Japon si vous aimez le parfum des fleurs. Cet arbuste produit des feuilles foncées et des grappes de baies rouges qui tiennent tout l'hiver. Sa résistance atteint -16 °C ! Ses variétés comme "Rubella" sont particulièrement appréciées.

Juste après le cœur de l'hiver, le Sarcococca (ou buis odorant) prend le relais. En fin d'hiver, cet arbuste au feuillage vert produit de petites fleurs blanc crème très parfumée, supportant jusqu'à -19 °C ! Son parfum est d'ailleurs plus marqué par temps doux, placez les près du pas de votre porte ou le long des allées ombragé pour en profiter au maximum.

Enfin, pour une touche de fantaisie dans vos compositions en pot, pensez aux Choux d'ornement. Non comestibles, ses feuilles frangées se déclinent en rose, violet, blanc et vert qui résistent très bien au gel (sous les 15 °C), même si les rouges résistent le mieux ! Leur croissance étant lente, choisissez des plants déjà bien formés.

Cette sélection n'est bien sûr qu'un point de départ. Les pensées, le camélia d'hiver, le chèvrefeuille d'hiver, ou encore le houx peuvent également égayer votre jardin en hiver. Pour en savoir plus, nous vous invitons à aller consulter notre article sur le sujet.