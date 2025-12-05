Vérifiez bien l'endroit où ranger le bois ! Il peut vous causer une invasion en hiver

Choisissez bien l'endroit où entreposer votre bois, il est central pour ne pas avoir ce problème bien précis.

Les températures ne cessent de chuter et l'heure est venue de se blottir au chaud. Pour cela, plus de 7 millions de Français ont choisi le chauffage au bois. Poêles, cheminées... Non seulement cette solution est plus économique à l'usage sur le long terme, mais elle s'avère surtout avoir un plus faible impact sur l'environnement qu'on ne le pense.

Certes, l'époque où l'on coupait son bois dans la forêt voisine sans autorisation est révolue. Rappelons que c'est considéré comme du vol ! Vou pouvez en revanche le couper vous-même dans un bois, après autorisation du propriétaire ou de la mairie. Si votre commune accepte, vous devez aussi vous acquitter de la taxe d'affouage, encadré par l'Office national des forêts. La solution la plus facile et la plus répandue reste toutefois l'achat auprès de professionnels avec des stères de bois dont le prix peut aller de 70 à 120 euros, voire jusqu'à 150 euros dans certaines zones urbaines ou moins bien desservies.

Vous avez peut-être déjà constitué votre stock pour affronter l'hiver, mais avez-vous bien fait attention à l'endroit où vous le stockez ? Bien le choisir est primordial si vous souhaitez éviter une sérieuse source d'ennuis tout au long de la saison froide.

© sanddebeautheil

Car les tas de bois sont le refuge favori des souris pour se protéger. En effet, un simple amas de bûches constitue un abri parfait contre les intempéries et les prédateurs. Mieux encore, c'est une source de chaleur particulièrement appréciée en hiver. Ils s'y terrent, grâce à ce labyrinthe idéal pour se faufiler et se cacher.

Et si votre réserve est situé à proximité de votre maison voire adossé à celle-ci, le danger qu'ils rentrent dans votre habitation est d'autant plus grand ! Les souris pourront aisément faire des aller-retours entre votre domicile et leur abri. Par conséquent, si vous optez pour cet emplacement, assurez-vous qu'il n'y ait aucun trou ou interstice leur permettant d'entrer.

Vous avez choisi un autre endroit ? Attention, même si votre bois est entreposé un peu plus loin, ne vous croyez pas à l'abri ! Les allers-retours peuvent tout aussi bien s'effectuer depuis une certaine distance. La meilleure manière de se protéger de ces rongeurs est de surélever votre amas de bois sur une palette ou un support. Non seulement les cachettes seront plus difficiles à trouver pour les souris, mais en prime, vous protégerez votre combustible de l'humidité stagnante du sol.

Vous pouvez aussi choisir de l'entreposer dans un coin très reculé de votre jardin, ou encore le recouvrir d'une bâche. Avec toutes ces précautions, vous pourrez profiter sereinement de la chaleur de votre foyer, et ce, sans rongeurs !