Il ne faut pas les oublier : ces plantes sont à arroser même en hiver

Si certaines plantes sont en dormance, d'autres ont besoin d'un peu d'eau pour survivre.

Quand les températures chutent, on a vite tendance à croire qu'il est inutile d'arroser son jardin. Après tout, les pluies hivernales ne suffisent-elles pas à hydrater le jardin ? Si, souvent, mais dans certains cas, la vigilance est de mise !

Car si certaines plantes sont bel et bien en dormance, d'autres continuent de grandir, voire se préparent à fleurir. Avant de sortir l'arrosoir, retenez quelques règles d'or pour ne pas causer de dégâts. N'arrosez jamais vos plantes si le gel est annoncé ou si les températures flirtent avec le zéro ! L'eau pourrait geler les racines. Préférez toujours un créneau en milieu de journée, lorsque les températures sont les plus douces. Ainsi, vos végétaux auront le temps d'absorber l'eau avant la chute des températures nocturnes.

De même, veillez à utiliser une eau à température ambiante : l'idéal est qu'elle soit comprise en 8 et 15 degrés. Privilégiez un arrosage "en pluie fine" plutôt qu'un jet direct. Surtout, après un épisode de gel, il faut absolument arroser vos plantes, car cette période assèche considérablement la végétation !

Sinon, c'est seulement lorsque cela fait longtemps qu'il n'a pas plu ou neigé qu'il faut arroser ses plantes. Un pluviomètre peut vous aider à mesurer la quantité de pluie tombée mais videz le souvent pour ne pas fausser les données. Arrosez les aussi lorsqu'il y a beaucoup de vent, c'est un facteur d'assèchement majeur.

L'arrosage en hiver concerne essentiellement celles qui ne sont pas au repos végétatif. Pensez aux hellébores, aux camélias, aux jasmins d'hiver ou encore aux cyclamens : toutes celles qui sont en période de floraison hivernale. Même constat du côté de certains arbres fruitiers comme les agrumes, les kakis (plaqueminiers) ou les pommiers. Les plantes récemment plantés (moins de deux ans) sont aussi à arroser régulièrement. Cela permettra à leur système racinaire de se former correctement avant la chaleur estivale.

Les plantes en pot, elles, sont particulièrement sensibles, leurs racines étant plus exposées au froid. Si vos pots sont sur un balcon abrité ou dans une véranda où ils ne reçoivent pas la pluie naturellement, de l'eau sera nécessaire dès que la terre s'assèche, soit environ tous les mois, voire tous les 15 jours si elle a été planté récemment.

À l'inverse, si une plante est en repos végétatif, l'arrosage est inutile, la pluie lui est largement suffisante. Vous les reconnaîtrez facilement : leur feuillage est fané ou tombé, et elles ne produisent ni fleurs ni fruits. Par-dessus tout, ne cédez jamais à la tentation d'arroser les plantes grasses et les cactus en hiver. Ces spécimens très particuliers doivent être maintenus au sec d'octobre à avril.