Ne donnez pas ces aliments aux oiseaux ! Voici ceux qu'il faut privilégier

Les oiseaux ont un régime spécifique, il faut faire très attention à ce que vous leur donnez.

En hiver, les oiseaux sont plus nombreux à venir dans nos jardins que durant les mois les plus chauds de l'année. Déjà parce qu'ils sont plus nombreux : les oiseaux des pays du Nord migrent vers le Sud à la recherche d'un climat plus tempéré et de nourriture.

Alors que les sources de nourriture se raréfient pendant la période froide, une petite aide de nous les humains est la bienvenue pour les aider à passer l'hiver. En plus, cela fait un joli spectacle dans votre jardin ou terrasse. Vous pouvez dès à présent commencer à déposer de la nourriture pour eux, et ce, jusqu'à la fin mars. Par contre, ne les nourrissez pas au printemps, période de reproductions, car il n' a pas encore d'évaluations scientifiques clairs sur les risques associés (transmission de maladies, effet sur les taux de prédation).

Pour que votre aide soit un véritable cadeau et non un danger, l'emplacement de la mangeoire et l'abreuvoir est crucial. Il ne doit pas être choisi uniquement pour l'esthétique de votre jardin ! Bannissez donc les sols mais placez les plutôt en hauteur, pour les protéger des prédateurs, en particulier des chats. Un endroit dégagé serait parfait, cela permet aux oiseaux d'identifier plus facilement le danger et de s'envoler rapidement. Surtout, éloignez-les des vitres pour prévenir les collisions lors de leur envol. Si vous avez la chance d'accueillir de nombreux visiteurs, n'hésitez pas à installer plusieurs mangeoires à différents endroits. Double plaisir pour vos yeux, tout en réduisant les risques de transmission de maladies.

Quant au menu, vous ne pouvez pas leur donner n'importe quoi. La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) est très claire sur les interdits. Déjà, on évite de donner vos restes de table aux oiseaux : notre alimentation, souvent transformée, est beaucoup trop riche, salée ou sucrée pour ces petites créatures qui pèsent en moyenne entre 40 et 110 grammes.

La règle d'or : ne donnez jamais, mais alors jamais, de lait à des oiseaux. Intolérants au lactose, ils ne peuvent pas le digérer, pouvant causer des troubles digestifs mortels ! L'erreur la plus fréquente est de leur proposer du pain, des biscottes, biscuits ou gâteaux : c'est un non catégorique ! De même, les pâtes, riz et céréales (qu'ils soient crus ou cuits), le lard salé ou les gras de viande sont à proscrire. Retirez de la liste les salades, carottes, ainsi que les lentilles et les pois (crus ou cuits). Enfin, évitez les insectes, les pommes de terre cuites et le fromage.

Le régime alimentaire des oiseaux est principalement composé de graines, mais attention, elles doivent impérativement être non salées. La liste des aliments que l'on peut leur donner est longue, mais voici une liste pour que vous ayez une idée. Les cacahuètes fraiches non grillées, graines de tournesol noire, maïs concassé, graines de millet, noisettes et noix fraiches. Vous pouvez aussi leur donner des boules de graisse sans huile de palme et des flocons d'avoine sans sucre. Les fruits de saison comme des poires ou pommes sont aussi de très bonne option.

Les mélanges de graines sont très pratiques, à condition qu'ils soient adaptés. Méfiez-vous des mélanges très bon marché, souvent composés d'un excès de pois, lentilles et riz, qui doivent être évités. Pour une alimentation parfaite, la LPO conseilles de mélanger 1/3 de graines de tournesol noir, 1/3 de cacahuètes ou d'arachides avec la coque (non salées et non grillées) et 1/3 de mais concassé.