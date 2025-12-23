Votre maison sera protégée pendant les vacances : ces plantes peuvent dissuader les voleurs

Sans remplacer une bonne serrure, ces plantes peuvent dissuader les voleurs de pénétrer dans votre logement quand vous partez en vacances.

Vous avez peut-être choisi de passer vos fêtes de fin d'année à la montagne, chez des amis ou de la famille, voire à l'étranger. Si l'idée des vacances est toujours réjouissante, la peur de se faire cambrioler est toujours là.

D'autant plus qu'en hiver, les risques de ce faire cambrioler sont statistiquement plus élevés. Comme le rappelle le préfet du Haut-Rhin, cette période est marquée par des nuits plus longues et des journée plus courtes. "Les cambrioleurs profitent de la tombée plus rapide de la nuit pour repérer les logements inoccupé ou mal sécurisés", note-t-il sur le site internet du département du Haut-Rhin.

Les chiffres sont frappants : en 2024, près de 218 700 foyers ont été victimes d'un cambriolage ou d'une tentative d'effraction. Alors de plus en plus de ménages équipent leur maison d'alarmes et de caméras pour dissuader les voleurs et garder un œil sur leur propriété pendant leurs vacances.

Mais si l'on vous disait que la nature pouvait elle aussi aider à décourager les intrus de pénétrer sur votre propriété ? Sans remplacer une alarme, certaines plantes peuvent créer des barrières naturelles et hostiles lorsqu'elles sont bien placés. En prime, elles embellissent votre jardin et participent au développement de la biodiversité.

© sergunello

Parmi les plantes les plus dissuasives, on retrouve toutes les épineuses. Pensez au pyracantha, au houx, au rosier sauvage, au berberis ou à l'épine-vinette. Grâce à leurs feuilles piquantes ou à leurs tiges acérées, ces haies très denses créent un mur de ronces que peu de cambrioleurs auront envie de tenter de franchir.

Certaines plantes grimpantes dotées d'épines peuvent également jouer un rôle capital, tout en étant très esthétiques. Le chèvrefeuille épineux ou le rosier grimpant peuvent habiller un mur, un treillis, ou une clôture, mais surtout sécuriser une fenêtre ou une porte. Leur présence rend l'escalade ou le passage extrêmement difficile.

Vous pouvez aussi opter pour des arbustes persistants, comme le cyprès, le buis ou le laurier-cerise. Très denses, ils créent une véritable barrière physique et visuelle difficiles à franchir. Même effet avec le laurier, l'if ou le bambou, qui peuvent former des clôtures opaques, très hautes. "Ces plantes ne remplacent pas une serrure solide, mais elles créent une vraie contrainte physique. Et surtout, elles rendent l'intrusion bruyante, donc risquée" écrit l'Ecole d'agriculture.

Afin qu'ils remplissent pleinement leur mission, il est crucial de les planter dans des endroits stratégiques, comme les accès latéraux, les clôtures basses facilement enjambables ou les abords des fenêtres peu visibles. Comme toute les autres plantes, il faut les entretenir régulièrement : une taille au moins une fois par an est nécessaire pour densifier le feuillage. Enfin, avant de vous lancer dans la plantation, respectez la réglementation locale. Si votre haie dépasse 2 mètres de haut, elle doit être plantée à plus de 2 mètres de la clôture voisine. Certaines communes peuvent également interdire des variétés jugées invasives ou allergènes.