C'est très simple : votre orchidée reste en vie plus de 20 ans avec cette technique

L'orchidée est une plante délicate et fragile, exigeant un arrosage différent des autres plantes d'intérieur pour garantir sa longévité.

L'orchidée, avec ses feuilles persistantes et ses nombreuses couleurs de fleurs, est l'une des plantes cultivées en pot les plus célèbres. Bien qu'il soit impossible de la cultiver en pleine terre, cette fleur délicate et élégante s'épanouit merveilleusement bien en appartement.

Mais c'est une fleur fragile qui demande de l'entretien et du soin. Si vous vous en occupez bien, votre orchidée pourrait bien vivre une vingtaine d'années, voire plus ! Sa longévité n'est pas limitée, mais elle dépend avant tout de l'espèce choisie et des conditions de vie. Les Phalaenopsis, par exemple, vivent plus longtemps.

Pour la voir grandir et fleurir saison après saison sans jamais faiblir, quelques gestes simples doivent devenir des réflexes. En les intégrant à vos habitudes, vous profiterez de votre plante pour très longtemps, sans cette angoisse qu'elle ne rende meurt trop vite.

Comme toutes les plantes, l'orchidée vivra plus longtemps si elle a de bonne condition de culture. Elle adore la lumière, et même beaucoup de lumière, mais attention : jamais de soleil direct, qui pourrait brûler son feuillage. Les murs peints en blanc sont parfaits car ils réfléchissent la luminosité ambiante. Quant à la température, elle se sent parfaitement bien quand il fait entre 18 et 23°C.

Originaire des forêts tropicales humides, elle exige également un taux d'humidité assez élevé, idéalement autour de 60 %. C'est pourquoi un bon réflexe est de maintenir une atmosphère humide dans la pièce : vaporisez-la quotidiennement, placez un bol d'eau près d'elle ou utilisez un humidificateur d'intérieur.

Mais le secret le mieux gardé pour garantir sa longévité et sa santé concerne l'arrosage. Contrairement à la majorité des plantes d'intérieur, on n'arrose pas une orchidée par le dessus. Comme l'explique le Musée nationale d'histoire naturelle, il faut absolument éviter de mouiller le "cœur" de la plante, c'est-à-dire le point de jonction des feuilles. La technique parfaite est celle dite du bassinage.

Il vous suffit de placer le pot de votre orchidée dans une bassine ou dans l'évier, et d'ajouter de l'eau jusqu'à la hauteur du pot. Laissez-la tremper tranquillement pendant une dizaine de minutes. Une fois le bain terminé, retirez-la et laissez-la bien s'égoutter pour éviter que de l'eau croupisse au fond puis reposez la à sa place. Respectez bien cette règle car trop d'eau peut lui être fatal !

Pour savoir exactement quand renouveler l'opération, vous n'avez qu'à regarder ses racines. Elles doivent conserver une jolie couleur vert clair. N'attendez surtout pas qu'elles deviennent complètement blanches ou grises pour lui offrir un nouveau bassinage. L'aspect de ses feuilles et de ses fleurs est aussi un bon indicateur. En général, lui donner un bain tous les dix jours est un rythme idéal pour conserver une orchidée magnifique et pleine de vie pour de longues années.