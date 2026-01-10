Ces plantes sont à tailler en janvier, après ce sera trop tard

Les tailler maintenant vous offrira une belle floraison au printemps.

On pourrait croire qu'en hiver, les jardiniers en herbe peuvent enfin poser leurs outils. Après tout, entre le froid et la neige, la nature semble s'être endormie.

C'est ce qu'on appelle la dormance végétale : un bouclier naturel où la sève ralentit pour protéger les arbres du gel. Pourtant, ce sommeil n'est qu'une apparence et janvier est en réalité un mois important pour préparer le réveil du printemps. Certaines plantes ont toujours besoin d'attention à cette période de l'année. Si vous les coupez maintenant, elles seront beaucoup plus fortes et en bonne santé pour une belle floraisons au printemps !

Les hortensias, par exemple, apprécient une légère mise en beauté. Il suffit de supprimer les anciennes fleurs fanées en coupant juste au-dessus du premier bourgeon vigoureux. Mais ce n'est pas le seul arbuste à bichonner !

C'est aussi le moment parfait pour s'occuper des rosiers grimpants, comme les célèbres Pierre de Ronsard ou New Dawn. En nettoyant le bois mort et les branches mal orientées, vous aiderez la plante à concentrer son énergie sur ses rameaux principaux.

La logique est un peu différente pour vos arbres fruitiers, car tout dépend de leur variété. On distingue les arbres à pépins, comme les pommiers et les poiriers, de ceux à noyaux, comme les cerisiers ou les pruniers. Ces derniers préfèrent être taillés au printemps, car leurs fruits ne poussent que sur le bois de l'année précédente. En revanche, les pommiers et les poiriers se taillent idéalement en plein hiver. L'absence de feuilles permet de bien voir la structure de l'arbre et de repérer les futurs bourgeons.

Pour réussir cette taille hivernale, commencez par retirer les fruits momifiés restés sur les branches et supprimez le bois abîmé. Aérez le centre de l'arbre en coupant les branches qui s'entrecroisent, ce qui évitera bien des maladies. Un bon repère consiste à raccourcir les branches principales à environ vingt-cinq centimètres, soit la longueur de votre sécateur, en coupant toujours au-dessus d'un œil tourné vers l'extérieur. Pour les branches latérales, comptez trois bourgeons depuis la base et coupez juste après.