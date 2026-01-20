Ne les jetez pas : ces rouleaux en carton feront des merveilles dans votre jardin

Le carton du papier WC permet de prendre de l'avance dans le potager.

Nous avons tous le même réflexe : une fois le papier WC terminé, le rouleau en carton finit directement à la poubelle. Pourtant, ce petit tube cylindrique est un trésor pour votre jardin, surtout durant les mois d'hiver.

Alors que les travaux du jardinage semble s'arrête puisque la nature est en dormance, c'est en réalité le moment idéal pour anticiper le retour du printemps. Vous pouvez préparer vos semis de légumes à l'intérieur pour protéger les futures pousses du gel tout en contrôlant la chaleur et l'humidité adéquates pour la croissance de vos légumes. Cela donnera une longueur d'avance aux variétés qui demandent du temps, comme les tomates ou les poivrons.

Même si le calendrier de la préparation des semis est encore léger en début d'année, l'aubergine peut déjà être lancée, suivie de près par les oignons et le céleri dès le mois de février. C'est ici que votre stock de rouleaux de papier toilette entre en jeu. Ce carton devient un contenant écologique et gratuit, parfaitement adapté à la croissance des jeunes racines.

Contrairement aux pots en plastique, il offre un avantage majeur au moment de la plantation : il est biodégradable. Lorsque vient le moment de la plantation, inutile de sortir la jeune pousse de son tube. Vous plantez le tout directement, ce qui permet de ne jamais manipuler les racines fragiles.

Pour transformer vos rouleaux en petits pots de culture, munissez-vous simplement d'une paire de ciseaux. Faites quatre entailles de deux centimètres à l'une des extrémités du tube, puis repliez ces languettes vers l'intérieur pour créer un fond solide. Une fois la base formée, remplissez le tube avec du terreau à l'aide d'une cuillère. Prenez soin de bien tasser la terre, tout en laissant un petit espace en haut du carton pour éviter que l'eau ne déborde lors de l'arrosage.

Il ne vous reste plus qu'à semer vos graines. Pour les petites variétés, aidez-vous d'un cure-dent pour en placer deux ou trois, tandis qu'une seule graine suffira pour les autres. Recouvrez le tout d'une fine couche de terre, humidifiez légèrement et placez le tout près d'une fenêtre bien exposée.