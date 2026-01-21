Jeter les pelures d'ail et d'oignon est une grosse erreur : cela prive votre jardin d'un vrai trésor

Les peaux d'oignons et d'ail cachent des bienfaits insoupçonnés pour le jardin. Il serait dommage de les jeter à la poubelle.

L'oignon et l'ail sont les ingrédients incontournables de notre cuisine. Qu'il s'agisse de relever une sauce tomate à l'huile d'olive avec une gousse d'ail ou de faire dorer des oignons pour un plat mijoté, ils s'invitent dans presque toutes nos recettes.

Pourtant, au moment de préparer le repas, nous avons presque tous le réflexe machinal de jeter leurs pelures à la poubelle. Pourtant, vous devriez peut-être y réfléchir à deux fois, car elles offrent beaucoup de bienfaits.

Le docteur Karan Rajan explique d'ailleurs dans une vidéo posté sur Tiktok que ces peaux sont extrêmement riches en fibres, en vitamines A et C, mais aussi en anti-inflammatoires naturels. Pour en profiter, il suffit de les faire sécher puis de les mixer en poudre afin d'assaisonner vos futurs plats, ou bien les intégrer directement à vos soupes par exemple.

© sergeymakarenko

Mais les bienfaits de ces épluchures ne s'arrêtent pas là, puisqu'elles se révèlent être de véritables alliées pour la croissance de votre jardin. Puisqu'elles sont biodégradables, elles trouvent naturellement leur place dans votre compost aux côtés du marc de café ou des coquilles d'œufs. Une fois décomposées, elles libèrent des nutriments essentiels qui favorisent la croissance des végétaux et les aident à prospérer durablement.

Pour aller plus loin, les experts de Lazy Gardener, une entreprise de produits de jardinage cités par The Express, conseillent même de transformer ces restes en les faisant tremper dans de l'eau pendant deux ou trois jours. Vous obtenez une solution fertilisante que vous pouvez verser directement au pied de vos plantes. Grâce à cet apport naturel en calcium, fer et magnésium, vos plantes deviennent plus résistantes aux maladies, se développent plus vite et offrent ainsi une floraison plus généreuse.