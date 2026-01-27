Presque tout le monde le jette dans l'évier - c'est pourtant de l'or pour vos plantes d'intérieur

Trop de Français gaspillent encore ce liquide, sans savoir qu'il s'agit d'un élixir gratuit pour vos plantes d'intérieur.

Plantées en pots dans une quantité de terre limitée, les plantes d'intérieur ont besoin de plus de nutriments que celles en pleine terre qui sont nourries par les éléments naturels du sol.

La majorité des plantes ont besoin de trois nutriments principaux : le phosphore, l'azote et le potassium. "Maintenir la richesse du sol en nutriments contribue à la croissance de plantes plus robustes et plus saines, renforçant ainsi leur résistance au stress et aux maladies" affirme Jilana Thomas, spécialiste chez Feel Grounded , auprès du Daily Express.

Pour chouchouter vos plantes afin qu'elles grandissent plus vite, beaucoup optent pour un terreau riches en valeurs nutritives ou bien dans un engrais spécial pour plantes d'intérieurs qui est adapté à la plante. Pourtant, vous pouvez fabriquer votre propre engrais naturel avec des restes de votre cuisine. C'est déjà le cas si vous avez un bac de compost chez vous.

© lamapacas

Mais il y a un autre déchet de la cuisine, qu'on jette souvent et qui se révèle être un parfait engrais naturel et gratuit. Après avoir fait votre riz, le premier réflexe est de renverser l'eau dans l'évier. Pourtant, il est riche en nutriments essentiels qui stimulent la floraison des plantes d'intérieur ! C'est particulièrement le cas si vous avez des fleurs de lys ou orchidées.

En effet, l'eau de riz comporte de l'azote, du phosphore et du potassium, mais aussi des bactéries bénéfiques et des sucres, selon l'experte. L'eau de riz favorise ainsi la croissance des racines tout en améliorant la santé du sol. En plus, c'est un moyen écologique et gratuit de prendre soin de vos plantes, sans recourir à des engrais chimiques ou synthétiques ! Si les valeurs nutritives du riz sont variables selon les différentes variétés, "n'importe quel type sera bénéfique pour vos plantes" selon Jilana Thomas.

Après avoir cuit votre riz, pensez donc à conserver l'eau de cuisson. Attention, il y a une seule condition à son utilisation : l'eau ne doit pas contenir du sel ou un autre assaisonnement. Il faut la faire refroidir avant de la verser dans un bocal et de le fermer avec un couvercle. Le mieux est de le conserver à température ambiante jusqu'à maximum cinq jours.

Maintenant, pour l'utiliser, il faut absolument mélanger une part d'eau de riz avec trois parts d'eau du robinet. Pourquoi ? L'eau de riz est extrêmement concentrée : si elle est utilisée pure, elle pourra à force endommager la racine des plantes. Vous pouvez répéter l'opération toutes les quatre semaines, principalement au printemps et en été, quand les plantes ont besoin de beaucoup de nutriments.