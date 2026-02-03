Un litre d'eau, deux peaux de banane et une bouteille : cette recette célèbre pour les plantes d'intérieur fait plus de mal que de bien

La banane possède pourtant des nutriments bénéfiques pour la croissance et la floraison des plantes. Encore faut-il bien l'utiliser...

La créativité n'a aucune limite dès qu'il s'agit de recycler nos restes de fruits. Il est commun de les garder après les avoir mangés pour l'entretien de la maison ou le jardin. Et oui, la plupart des fruits regorgent de nutriments essentiels à la santé et à la croissance de nos végétaux !

Depuis quelques temps, certains vantent la banane comme engrais miracle pour le jardin. Riches en potassiums, phosphore, calcium et magnésium, elle possède en effet des bienfaits pour avoir une belle et grande floraison. C'est pourquoi vous pouvez bien évidemment la planter directement dans le sol ou la mettre dans le bac de compost pour nourrir le sol. Sinon, une autre astuce fait fureur sur les réseaux sociaux et dans les médias : l'eau de banane.

Concrètement, la recette semble simple puisqu'il suffit de couper deux peaux de banane et de les laisser tremper deux à trois jours dans un litre d'eau, comme le partageait une internaute à Ici en 2025. Une fois le mélange filtré, cette infusion servirait d'eau d'arrosage pour vos plantes d'intérieur, tandis que certains conseillent même de l'appliquer sur les feuilles pour les nettoyer et les faire briller.

Mais alors, que vaut vraiment cette potion magique ? Pour Gynelle Leon, journaliste au Guardian, le résultat est loin d'être à la hauteur des attentes. Premièrement, elle fait remarquer que s'il est certain que la peau de banane contient des nutriments bénéfiques, savoir leur concentration exacte et s'il en manque est impossible.

Pour en avoir le cœur net, elle a mené un test comparatif sur deux lys de la paix, l'un recevant de l'eau de banane et l'autre un engrais standard. Si au départ aucune différence visuelle n'était notable, la situation a fini par devenir dérangeante. La terre de la plante "naturelle" s'est recouverte d'une couche visqueuse et un petit nuage de mouches a fini par envahir le pot.

Selon la journaliste, "les épluchures en décomposition peuvent également dégager des odeurs désagréables, produire de la bave et attirez les mouches de fruits". Si vous tenez absolument à cette technique pour être plus écoresponsable, mieux vaut donc réserver cette eau aux massifs extérieurs plutôt qu'à votre salon. Pour vos plantes d'intérieur, préférez toujours le compostage classique ou enterrez directement la peau dans la terre.