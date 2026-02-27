Cette plante change de couleur toute l'année – Bonne nouvelle, elle s'adapte partout et demande peu d'entretien

Phénomène rare, cette plante change de couleur en cours d'année. Pensez-y pour un jardin coloré toute l'année.

Cette variété de plante mérite d'être plus connue. La raison : elle change de couleur au fil des saisons. Un vrai spectacle dans le jardin toute l'année, et pas seulement l'été ! Rares sont les fleurs et les plantes à offrir de la couleur pendant les 12 mois de l'année. Bien souvent, les fleurs apparaissent au printemps, en été, et en automne et en hiver, il ne reste plus que des feuilles et des branches...

On a trouvé la plante qui va apporter du charme au jardin quelque soit le mois de l'année. Au fil des saisons, vous verrez sa couleur changer. Au printemps, ses jeunes feuilles varient d'un vert clair à un vert vif ou tendre pour une touche fraîche et lumineuse dans le jardin. Dès le début de l'été, vous verrez des grandes grappes de fleurs en panicules blanches apparaître au milieu du feuillage vert foncé bien installé. Ces fleurs commenceront à rosir à la fin de la saison estivale.

© 123RF - tamu1500

En automne, c'est le grand spectacle ! Le feuillage vire au rouge pourpre, bordeaux, acajou, et parfois orange cuivré. Puis petit à petit, les fleurs fanées rosissent prennent une teinte brun rosé décorative. Enfin, en hiver, si la plante est taillée, il restera des rameaux brun clair à brun foncé. Mais vous pouvez aussi laisser les panicules sèches. Elles peuvent rester décoratives si elles ne sont pas taillées.

Cette fleur, c'est l'hortensia à feuilles de chêne. Son nom vient de la forme de ses feuilles larges à la découpe rappelant les feuilles de chêne. Ce n'est pas l'hortensia le plus répandu, et pourtant, c'est celui qui offre les plus belles couleurs à l'automne. Mais attention, contrairement à d'autres hortensias (comme les macrophylla), la couleur des fleurs ne dépend pas du pH du sol, elle change juste en fonction de la saison.

L'évolution spectaculaire de ses couleurs au fil des saisons n'est pas son seul atout. L'hortensia à feuilles de chêne est plutôt facile d'entretien et ne demande pas grand chose pour s'épanouir. Il convient bien si vous cherchez un arbuste autonome, sans entretien compliqué, avec de jolies fleurs l'été, et de belles couleurs à l'automne. Ses points forts côté entretien :