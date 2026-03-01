Attention au redoux : ces petites bêtes menacent votre jardin dès le mois de mars

Dès mars, ces petits parasites blancs s'invitent sur vos plantes et peuvent faire de gros dégâts. Voici ce qu'il faut faire pour les éviter.

Après des semaines de pluie, le printemps est plus qu'attendu en France. Bonne nouvelle, les températures commencent à se radoucir, et le soleil à pointer le bout de son nez. Qui dit printemps dit jardin et jolies fleurs. Mais cette période est aussi l'arrivée des petites bestioles dans les jardins, les potagers, les serres et même sur les balcons. Et attention, elles peuvent faire de sacrés dégâts sur vos plantations si vous ne prenez pas le problème à temps.

C'est le cas de ces petits parasites blancs. Bien qu'ils soient minuscules, à peine plus grands qu'un moucheron, ils peuvent faire des dégâts considérables au jardin. On ne parle pas ici des pucerons, mais des aleurodes, aussi connues sous le nom de petites mouches blanches. Ces parasites sortent de leur léthargie dès le retour des températures plus douces.

© 123RF - olko1975

Dès que le thermomètre dépasse régulièrement les 10 à 12 °C, comme ces derniers jours, les œufs pondus sous les feuilles éclosent. Le problème ? Leur reproduction est extrêmement rapide et les aleurodes peuvent rapidement s'attaquer à vos plantations. En quelques semaines, une petite présence peut se transformer en invasion. C'est donc le moment de vérifier vos plantes dans le jardin avant qu'il ne soit trop tard.

Vous pouvez commencer à vérifier les endroits stratégiques. Ces petites bêtes affectionnent particulièrement les environnements abrités et humides : serres, vérandas, tunnels plastiques, mais aussi les plantes d'intérieur que l'on commence à ressortir. Si vous en voyez, elles sont facilement reconnaissables. Au stade de larves, elles s'installent sous les feuilles et sont jaunes translucides. Adules, elles mesurent entre 1 et 3mm et ressemblent à des petites mouches blanches. Quand elles sont nombreuses, vous pouvez voir des nuées de mouchettes blanches autour des plantes infestées, par exemple en secouant légèrement les feuilles.

Si vous ne faites rien, voici ce qui peut se passer. Les aleurodes s'attaquent à de nombreuses plantes comme les tomates, concombres, aubergines, choux, fraisiers, mais aussi rosiers et plantes ornementales. En aspirant la sève, elles affaiblissent les végétaux. Les feuilles jaunissent, se déforment, puis finissent par tomber.

Elles sécrètent également une substance collante appelée miellat. Celui-ci favorise le développement d'un champignon noir, la fumagine, qui recouvre les feuilles d'un voile sombre et limite la photosynthèse. Résultat : la plante pousse moins bien et devient plus sensible aux maladies.

La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez agir dès maintenant en inspectant régulièrement le dessous des feuilles, en aérant les serres, en évitant de trop arroser les plantes, et en espaçant vos plantations pour favoriser la circulation de l'air. En cas de présence de larves ou petites bêtes, éliminez les feuilles infestées de suite. Pour cela, vous pouvez utiliser cette méthode douce qui consiste à diluer du savon noir avec de l'eau et de vaporiser la préparation sur les plantes, en insistant sous les feuilles