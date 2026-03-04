Cet arbre donne des fruits tout l'été - pourtant, peu de gens pensent à le mettre dans leur jardin

Cet arbre se plaira même dans un petit jardin, demande peu d'entretien, et vous régalera de fruits tout l'été.

Pommier, cerisier, fraisier, framboisier... Ce sont les stars des jardins. Pourtant, il existe un arbre fruitier bien moins commun dans nos jardins, qui demande peu d'entretien, et qui a beaucoup à offrir. Il se plante aussi bien dans les grands que dans les petits jardins car il ne prend pas racine et n'affectera pas votre sol. En choisissant cet arbre, vous profiterez de ses fleurs colorées au printemps et, en été, de ses délicieux fruits. De plus, une fois qu'il aura poussé, vous obtiendrez un arbre robuste qui ne nécessitera aucun entretien particulier.

Cet arbre discret, c'est le prunier. Productif, généreux et peu exigeant, il offre des fruits savoureux pendant une longue période estivale, sans demander des heures d'entretien. Selon la variété, la récolte peut s'étaler de juin à septembre. Les prunes, qu'elles soient jaunes, vertes, rouges ou violettes, se dégustent fraîches, en confiture, en compote ou en tarte. Un délice ! Certaines variétés comme les mirabelles ou les quetsches sont particulièrement appréciées pour leur goût sucré et parfumé. Etonnement, on en voit peu dans nos jardins. Pourtant, cet arbre fruitier a beaucoup d'avantages.

© 123RF - sdfqwe7

Le prunier est facile à cultiver. Il s'adapte à la plupart des sols, à condition qu'ils soient bien drainés. Le sol idéal est calcaire et humide. Il apprécie une exposition ensoleillée, mais tolère aussi la mi-ombre. Côté plantation : les racines sont superficielles et n'ont pas besoin d'être plantées très profondément. Une fois bien installé, il résiste plutôt bien au froid. Les premières années, l'arrosage doit être constant pour maintenir l'humidité, mais il faut éviter l'engorgement. Ensuite, il nécessite peu d'arrosage, sauf en cas de sécheresse.

Côté entretien, il vous demandera peu de travail. Une taille légère en fin d'hiver ou après la récolte suffit à maintenir une belle structure et à favoriser la fructification. Les jeunes arbres se taillent au printemps, tandis que les arbres plus matures se taillent avant la fin de l'été. Une taille en biseau est recommandée afin que toutes les branches reçoivent la lumière du soleil. Contrairement à d'autres fruitiers plus sensibles, le prunier est relativement robuste face aux maladies courantes, surtout si l'on choisit des variétés adaptées à son climat. Il est recommandé de fertiliser en fin d'hiver, de préférence avec des engrais granulaires si la plante est cultivée en pot.

Enfin, le prunier présente également un avantage esthétique. Au printemps, il se couvre de petites fleurs blanches, très décoratives et appréciées des pollinisateurs. En été, son feuillage dense offre une ombre agréable, idéale pour créer un coin frais dans le jardin.