Acheter une plante, la solution simple et naturelle pour éloigner les moustiques de la maison ?

L'été, les moustiques peuvent nous faire vivre un enfer ! On préfère les garder loin de chez nous. Bonne nouvelle, certaines plantes peuvent s'avérer efficace contre ces petites bêtes. Les connaissez-vous ?

Il n'y a rien de plus énervant qu'un moustique qui vole au dessus de nos têtes la nuit ! Sans parler des démangeaisons que provoque leur piqûre. Si certains anti-moustiques comme les sprays répulsifs ou les prises anti-moustiques ont prouvé leur efficacité, vous êtes de plus en plus à chercher des solutions naturelles pour garder ces petites bêtes éloignées. Et si les plantes dans la maison, le jardin ou sur le rebord de la fenêtre étaient la solution ?

Voici sept plantes anti-moustiques qui font des miracles :

Les plantes citronnée comme la citronnelle, le thym citronné, la verveine citronnelle, ou encore la mélisse citronnelle. N'hésitez pas à les accumuler dans le jardin ou sur le balcon, les moustiques détestent cette odeur.

La lavande : si les abeilles adorent la lavande, ce n'est pas le cas des moustiques. Pensez-y pour créer un bouclier anti-moustique dans votre maison.

La menthe poivrée : elle va tenir les moustiques éloignés, mais aussi les fourmis et les araignées.

Le romarin : si le romarin dégage une odeur que nous aimons, ce n'est pas le cas des moustiques qui préfèreront rester loin de cette plante. C'est le moment de mettre des pots de romarin sur le rebord de vos fenêtres.

Le géranium et le pélargonium : leur odeur citronnée ou mentholée repousse les moustiques. Voici les 3 espèces à choisir : le pelargonium citronellum, le géranium citron, le géranium rosat aussi appelé le pelargonium graveolens

Le népéta : en pot, en jardinière ou en massif, cette plante est vraiment efficace contre les moustiques.

Le tabac d'ornement (Nicotiana) : cette plante vivace aux petites fleurs colorées dégage une odeur qui s'amplifie le soir, dont les moustiques ont horreur. Vous pouvez la mettre en pot sur la terrasse ou dans un massif.

Placez ces plantes aux endroits stratégiques de votre maison, où les moustiques aiment passer : rebord de fenêtre, près de la porte d'entrée, dans le jardin, sur la terrasse ou le balcon.