Plus grand que Buckingham, ce manoir à 143 millions d'euros est devenu le "plus grand bidonville de Grande-Bretagne"

Ce manoir devait être spectaculaire mais les travaux n'ont jamais été terminés.

Le multimillionnaire Nicholas Van Hoogstraten avait un rêve : construire un palace d'une surface plus grande que le palais de Buckingham, avec deux immenses ailes, un dôme doré, un mausolée au bord d'un lac... La construction de ce projet démesuré a commencé dans les années 80 au cœur de la campagne du Sussex en Grande Bretagne.

Pour ça, il n'a ni lésiné sur le temps, les travaux et les frais engagés. Le palais devait rivaliser avec certaines demeures royales dont le fameux palais royal de Buckingham à Londres. Le coût de sa construction est estimé autour de 40 millions de livres sterling d'alors, soit 143 millions d'euros aujourd'hui.

Mais cette spectaculaire demeure n'a jamais vu le jour. Après 40 ans de travaux, les échafaudages sont toujours là, la construction n'a jamais été achevée, et le palais Hamilton est aujourd'hui laissé à l'abandon... pour le plus grand malheur de ses voisins.

© wayleebird - stock.adobe.com

Ce manoir ne vaut rien aujourd'hui et il crée même un sacré contraste au milieu de la jolie campagne verdoyante qui l'entoure. Abandonné, avec ses échafaudages, le palais est aujourd'hui en ruine, avec des matériaux de construction éparpillés dans ses pièces surdimensionnées. Les habitants du village ont exprimé leur profond mécontentement face à la dégradation du palais d'Hamilton et appellent désormais ce palais "la maison fantôme du Sussex". Ils s'inquiètent de la dangerosité du bâtiment. Un voisin l'a même qualifié de "plus grand bidonville de Grande-Bretagne."

"Le site n'est pas sécurisé. La clôture est constamment arrachée et des jeunes s'y introduisent pour se diriger vers la maison. L'endroit est devenu un véritable aimant pour les jeunes désœuvrés. Il est grand temps que les autorités locales effectuent des contrôles sur la propriété afin d'en vérifier la sécurité, car les jeunes qui y pénètrent risquent d'y trouver la mort ", a confié un habitant au Manchester Evening News.