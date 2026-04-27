On les trouve sur les machines à laver, mais personne ne sait ce que signifient vraiment le I, le II et la petite fleur

Ces symboles mystérieux ornent nos machines à laver depuis des décennies, pourtant leur signification exacte reste floue pour la plupart d'entre nous.

Les avez-vous déjà seulement remarqué ? Lorsqu'on achète une machine à laver, on se contente généralement de regarder les programmes les plus usités au quotidien, les boutons de marche-arrêt et on branche le tout ! On passe alors à côté de réglages bien pratiques pour économiser de l'énergie ou améliorer la qualité du lavage de nos vêtements.

En plus de ces (nombreux) programmes, les fabricants d'électroménager ajoutent aussi parfois des indications. C'est le cas dans le bac qui sert à mettre la lessive. Lors de votre prochain lavage, vous pourrez ainsi vous pencher de manière plus attentive à ce fameux bac à lessive.

Peut-être y repèrerez-vous alors des marques mystérieuses pour la plupart d'entre nous : I, II et un petit symbole de fleur ou d'étoile. N'y voyez pas une touche d'esthétique ou une simple forme du moule en plastique qui a servi à fabriquer la pièce !

Ce n'est pas pour faire joli : elles indiquent très clairement à quelle étape du lavage chaque compartiment du tiroir est destiné. Chaque machine à laver moderne possède deux ou trois bacs, selon qu'elle dispose ou non d'une fonction de prélavage. C'est cette troisième option qui crée souvent la confusion chez les utilisateurs.

Un bac pour la lessive, un pour l'adoucissant mais à quoi sert donc le troisième compartiment ? En l'occurence, c'est surtout le tiroir orné du "I" qui pose question. Si vous le repérez, bonne nouvelle ! Cela veut dire que votre machine à laver est équipée d'un programme de prélavage. Pour tous les cycles demandant un prélavage, ce bac "I" sera d'une aide précieuse. Darty recommande alors d'ajouter une petite dose de lessive (environ 20% de la dose principale) dans le bac de prélavage "I".

Si le programme de lavage ne comporte pas de prélavage, le compartiment I ne sera en revanche généralement pas utilisé. Une erreur très fréquente consiste à utiliser le compartiment I même si le programme ne comporte pas de prélavage. Dans ce cas, la lessive risque de ne pas être utilisée comme prévu.

En revanche, le compartiment II est presque toujours utilisé, car il est destiné à la lessive principale. Une autre erreur consiste ainsi à tout verser dans le compartiment II, y compris l'adoucissant. Il ne faut surtout pas faire cela, car l'adoucissant sera consommé trop rapidement. La troisième erreur consiste à enfin trop remplir le compartiment d'adoucissant, au-delà du repère MAX. Le produit risque alors de s'épuiser au mauvais moment ou de laisser des résidus.

Le compartiment II est l'emplacement principal pour la lessive en poudre ou en gel. L'assouplissant se verse dans le compartiment orné d'une fleur, d'une étoile ou d'un symbole similaire. Il s'agit généralement du plus petit compartiment du tiroir. On résume une dernière fois ? Le bac "I" pour le prélavage, le bac "II" pour la lessive classique et le bac orné de la fleur ou de l'étoile pour l'adoucissant. Vous savez désormais tous les petits secrets de ces logos sur votre machine à laver !