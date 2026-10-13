Cette région a le plus de risques d'inondations, et ce n'est pas la Bretagne : comment protéger son logement ?

Voici la région où il y a le plus de villes avec des risques d'inondation - et ce n'est pas en Bretagne.

Les inondations figurent parmi les catastrophes naturelles les plus fréquentes en France, et elles peuvent faire de sacrés dégâts dans les logements. Chaque année, des milliers de foyers sont touchés par des épisodes de pluies intenses, des crues de rivières, ou encore des remontées de nappes phréatiques.

Mais qu'appelle-t-on exactement une zone à risque d'inondation ? Il s'agit d'un territoire identifié par les autorités comme susceptible d'être submergé temporairement par l'eau. Ces secteurs sont généralement situés à proximité des cours d'eau, dans les plaines alluviales ou sur le littoral. Aujourd'hui, près d'un Français sur quatre vit dans une commune exposée à ce risque, ce qui en fait un enjeu majeur pour les particuliers quand il s'agit d'acheter un bien immobilier, ou tout simplement de choisir une ville pour s'y installer.

Les conséquences d'une inondation sur un logement peuvent être considérables. L'eau s'infiltre et endommage les murs, les sols, les installations électriques et les équipements de chauffage. Les meubles et les objets personnels peuvent également être détruits en quelques heures seulement. Au-delà des dégâts matériels, les habitants doivent parfois quitter leur domicile pendant plusieurs semaines, le temps d'effectuer les travaux de remise en état. Dans les cas les plus graves, l'humidité persistante favorise l'apparition de moisissures qui dégradent la qualité de l'air intérieur et peuvent avoir des répercussions sur la santé des occupants. Sans parler des coûts de réparation qui se chiffrent souvent en milliers, voire en dizaines de milliers d'euros.

Quelles zones faut-il éviter pour éviter d'être inondé ?

Contrairement aux idées reçues, comme on peut le voir sur la carte, la Bretagne n'est pas la région la plus exposée aux inondations. On peut voir que la région sud-ouest est en rouge foncé, avec des nombreuses villes situées en zones inondables. Le risque y est très élevé dans de nombreuses villes. On peut aussi observer d'autres zones à fort risque : une partie de l'est et du sud-est du pays, sans oublier une zone centrale. Vous pouvez rechercher votre ville ici pour voir si il y a un risque fort d'inondation.

Pour les propriétaires et locataires vivant dans une zone à risque, plusieurs mesures permettent de limiter les dégâts. La première consiste à vérifier le niveau d'exposition de son logement auprès de la mairie ou via les documents d'urbanisme. Il est ensuite conseillé de surélever les équipements sensibles comme la chaudière, le tableau électrique ou les appareils électroménagers. L'installation de clapets anti-retour sur les canalisations peut empêcher les eaux usées de remonter dans l'habitation.

À l'extérieur, l'entretien régulier des gouttières et des systèmes d'évacuation contribue à réduire les risques d'accumulation d'eau. Enfin, il est essentiel de disposer d'une assurance habitation adaptée couvrant les catastrophes naturelles et de préparer un plan d'urgence permettant de mettre rapidement à l'abri les personnes et les biens en cas d'alerte.