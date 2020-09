Foire de Paris 2020 : reportée en 2021 en raison de la pandémie de Covid-19

Pas de Foire de Paris en 2020 ! Pour des raisons de sécurité liées à la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences, les organisateurs de la Foire de Paris ont pris la décision de reporter l'édition 2020 en 2021, à ses dates habituelles. Nouvelles dates, programme, tarifs, invitations... Voici toutes les informations sur la Foire de Paris 2020.

[Mis à jour le 15 septembre 2020 à 14h46] Malgré plusieurs initiatives de la part des organisateurs pour assurer la sécurité des participants en cette période complexe de pandémie de coronavirus, l'édition spéciale Foire d'Automne – Foire de Paris qui devait accueillir le Concours Lépine International a été reportée en 2021. Elle ne se tiendra donc pas fin octobre comme prévu. RDV en 2021 pour découvrir des expériences uniques, des innovations et des nouveaux produits dans une ambiance conviviale. La maison et l'habitat seront encore une fois placés au cœur de la Foire de Paris, à côté de la gastronomie, des voyages, de la mode, du bien-être et des métiers d'art. C'est l'occasion rêvée de vous inspirer des dernières tendances de l'univers de la maison si vous avez des projets d'aménagement, de rénovation ou de décoration.

La 116ème édition de la Foire de Paris, initialement prévue du 30 avril au 11 mai 2020, a d'abord été décalée en automne, du 23 octobre au 1er novembre 2020 inclus, puis annulée pour être reportée en 2021. Cette prochaine édition se tiendra du 29 avril au 10 mai 2021, à Paris Expo Porte de Versailles. Le plus grand salon d'Europe dédié à la maison sera ouvert de 10h à 19h tous les jours. Concernant la Foire d'automne, elle a aussi été décalée en 2021, à ses dates habituelles.

Les billets pour la Foire de paris sont d'ores et déjà en prévente au prix de 11 euros au lieu de 15 euros, sur la billetterie du site de la Foire de Paris 2020. N'hésitez pas à acheter votre billets avant le jour J en prévente pour éviter les files d'attente, mais aussi pour payer votre billet moins cher. Sur place, il sera au prix de 15 euros (11 euros en tarif réduit pour les PMR et accompagnant ou les étudiants). Notez que l'accès est gratuit pour les enfants de moins de 7 ans et à 7 euros pour les jeunes de 7 à 14 ans. Il existe également des tarifs de groupe et des pass famille proposés au prix de 35 euros. Le pass professionnel est à 17 euros. Si vous aviez acheté votre billet pour les dates initiales de la Foire de Paris 2020, ils restent valables sur la Foire d'Automne fin octobre.

Certains partenaires proposent des entrées gratuites. Vous pouvez contacter certains exposants et tenter votre chance pour obtenir une invitation gratuite pour vous rendre sur la Foire de Paris. Vous trouverez également des jeux concours en ligne pour gagner vos invitations à la Foire de Paris 2020. N'hésitez pas à guetter les réseaux sociaux pour y participer.

Cette année, exceptionnellement, la Foire de Paris a été reportée en 2021. Le programme n'a pas encore été dévoilé, mais comme chaque année, ce rendez-vous vous permettra de retrouver vos exposants favoris dans les secteurs prisés de la maison, de l'ameublement, de la décoration, mais aussi du bien-être, de la mode, des accessoires, des loisirs et de la vie pratique, mais aussi les vins & la gastronomie. C'est l'occasion de retrouver l'ADN de Foire de Paris avec ses pépites, ses innovations, ses expériences et ses découvertes proposées au grand public depuis 1904 mais aussi certains de ses exposants comme : STRESSLESS ©, CLAIR AZUR ©, AZENCO ©, L'OMNICUISEUR VITALITE ©, BEL AIR CUISINES ©… La liste complète des exposants présents est disponible sur le site de la Foire de Paris. Le concours Lépine sera également à retrouver lors de cette édition 2021.

Chaque année, et ce depuis 119 ans, le Concours Lépine a pour but de faire la promotion de l'invention en mettant en lumière innovateurs, créateurs, inventeurs… Initialement prévu en avril chaque année, en même temps que la Foire de Paris, il a été reporté à l'automne 2020. Ce concours organisé pendant la Foire de Paris a pour objectif de les faire connaître et favoriser le développement de leurs contacts. Et dans le meilleur des cas recevoir un prix au Concours Lépine. Voici les inventions des dernières éditions :

Pour vous rendre à la Foire de Paris ou à Hors-Série Maison by Foire de Paris en transports en commun, vous pouvez emprunter la ligne 12 station Porte de Versailles, la ligne 8 station Balard, les lignes de tramway T2 et T3 arrêt Porte de Versailles ainsi que les bus 39 et 80 arrêt Porte de Versailles également.

Si vous souhaitez vous rendre au parc des expositions en voiture, vous pouvez y accéder par le périphérique Ouest ou Sud en prenant la sortie Porte de Versailles. Les parkings visiteurs Porte F et Porte R vous permettent de vous garer. La Foire de Paris est également partenaire avec des solutions de parking comme Zenpark ou Parclick pour trouver une place de stationnement autour du parc des expositions avec même la possibilité de la réserver à l'avance via les applications des partenaires.

Plan et application de la Foire de Paris

Pour ne pas vous perdre et préparer votre itinéraire de visite, un plan de la Foire de Paris est mis à la disposition des visiteurs. Par ailleurs, vous pouvez vous guider à l'aide de l'application mobile de la Foire de Paris, développée par la startup Goomeo. L'entreprise signe chaque année la création d'application pour de grands événements tels que le salon Maison&Objet et le Mondial de l’Automobile. "Foire de Paris" est disponible sur iOS, Android et Windows Phone et répertorie la liste complète des exposants, l'agenda regroupant les différentes activités proposées et l'annuaire des produits.