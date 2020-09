Foire d'Automne 2020 à Paris : reportée en 2021, les nouvelles dates

La Foire d'automne de Paris 2020 n'aura pas lieu cette année. Cette édition a été reportée en 2021, à ses dates habituelles en raison de la pandémie de Covid-19 afin d'assurer la sécurité des participants. Dates, invitations, exposants et horaires, on vous dit tout sur la prochaine édition de la Foire d'automne à Paris.

[Mis à jour le 15 septembre 2020 à 14h58] La Foire d'automne à Paris, initialement prévue en octobre 2020 vient d'être reportée en 2021 afin de pouvoir respecter la réglementation liée à la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences, et ainsi pouvoir accueillir en toute sécurité les exposants et les participants. La Foire d'automne, c’est l'occasion de découvrir les dernières tendances. L'offre est consacrée à 60% à la maison et à 40% à la gastronomie et au shopping. Depuis 2019, "Foire d'Automne revient sur un modèle typiquement " Foire " qui plaît aux visiteurs et qui correspond à leurs attentes. L'offre maison et shopping est en adéquation avec leurs besoins, surtout à l'approche de la fin d'année, dans une période promotionnelle forte. Ce modèle " Foire " reste l'un des meilleurs drivers de trafic et donc de business." nous explique Carine Préterre, Directrice Générale de la Division Life and Leisure Experience. L'édition d'automne by Foire de Paris est l'occasion de faire le plein d'idées pour la maison, surtout si vous souhaitez donner un nouveau souffle à votre déco. C'est le moment pour rencontrer tous les professionnels du secteur qui pourront vous accompagner dans tous vos projets.

La prochaine édition de la Foire d'automne à Paris était initialement prévue du 23 octobre 2020 jusqu'au 1er novembre 2020, de 10h à 19h, tous les jours, sans interruption à Paris Expo Porte de Versailles, dans le pavillon 7.2. En raison de la pandémie, cette édition a été reportée en 2021, à ses dates habituelles. Comme chaque année, dix jours pour découvrir toutes les nouveautés de l'univers de la maison, mais aussi de la gastronomie et du shopping. Tout pour accueillir l'automne à la maison. RDV fin octobre 2021 pour la prochaine édition.

Le programme de la Foire d'automne risque encore une fois d'être plein de surprises ! 10 jours consacrés à la maison, la gastronomie et le shopping. Le programme de la prochaine édition n’est pas encore connu. Pour rappel, voici les temps forts de l'édition 2019 :

Maison : c’est le moment de concrétiser vos projets avec plus de 4 000 m² dédiés à l'univers de la décoration, la cuisine, la salle de bains, la rénovation, le bricolage et la construction. Les exposants sont là pour vous faire découvrir leurs nouveautés et vous inspirer. Vous pourrez rencontrer entre autre Ambiance du Monde, Azenco, Biossun, Burov, Clair Azur, Duvivier Canapés, Mafael, La Maison Coloniale, Maison de la literie, Moba…

Bonnes affaires : de nombreuses marques proposent des prix intéressants avec des "prix Foire".

Dégustation de produits du territoire, mais aussi de nouveautés culinaires. Idéal pour une pause gourmande.

Rendez-vous gratuits avec un architecte ou un décorateur d'intérieur de rencontreunarchi.com pour vos projets de rénovation ou de décoration.

Ateliers de cuisine gratuits avec 750g

Concours du Start-up Lab' avec la participation de 15 start-up.

Espace pour les enfants avec des dessins animés et des jeux de société.

Pour 2021, encore un peu de patience, les places ne sont pas encore en vente. La billetterie pour la Foire d'Automne ouvrira ses portes plus tard dans l'année. L'an dernier, les conditions tarifaires étaient les suivantes. Vous pouviez acheter vos billets au tarif de 7 euros en prévente sur le site internet de la Foire d'Automne. L'entrée était ensuite de 9 euros sur place, aux caisses du salon (avec un tarif réduit à 7 euros pour les personnes à mobilité réduite, accompagnants et étudiants). L'entrée est gratuite pour les moins de 14 ans, et coûte 4,5 euros pour les ados de 14 à 18 ans. L'an dernier, vous pouviez tenter de gagner des invitations gratuites avec de nombreux partenaires de l’événement.

La Foire d'Automne se déroule chaque année au Parc des Expos de la Porte de Versailles dans le hall 7.2. Pour y accéder par bus, métro (ligne 12 et 8), tramway voiture, Vélib ou taxi, consultez la rubrique "Accès" sur le site de la Foire de Paris Hors-Série Maison. Pour ceux qui se rendent à la Foire en voiture, sachez qu'il est possible de réserver une place de parking grâce à Zenpark.