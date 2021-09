Salon Maison et Objet 2021 : dernier jour pour découvrir les tendances

MAISON ET OBJET – Ce lundi 13 septembre marque la journée de clôture du salon Maison & Objet au Parc des expositions Paris Villepinte. Depuis jeudi, les professionnels du monde du design et de la déco arpentent les allées du salon en quête de nouveautés et de tendances.

[Mis à jour le 13 septembre 2021 à 09h05] Bientôt le clap de fin pour l'édition de rentrée 2021 du salon Maison & Objet. Les professionnels de la déco et/ou du design n'ont plus qu'une journée pour faire le tour des créations et nouvelles tendances exposées dans l'un des six halls du salon. De nombreux visiteurs ont fait le déplacement pour le retour de l'événement phare de la rentrée, après de multiples reports et annulations. Les exposants ont également répondu présents à l'appel puisqu'ils sont environ 3000 à avoir pris place dans les allées du salon. Cinq jours après le début de l'exposition, Maison & Objet fermera ses portes ce lundi, à 18h, mais le salon a pensé à tout pour faire durer le plaisir : les noms de toutes les marques présentes sont renseignés dans la rubrique dédiée sur la plateforme MOM (Maison & Objet and more) ainsi qu'un aperçu des objets exposés. Maison & Objet a également enregistré et publié sur son site les vidéos des 17 conférences organisées tout au long des cinq jours autour de la thématique Work!, pour décrypter les mutations des espaces de travail et les pistes d'améliorations. La fin du salon signifie toutefois que les consommateurs, qui n'ont pas accès à l'exposition, pourront d'ici quelques semaines retrouver les nouveautés et tendances exposées dans les commerces.

La bonne nouvelle c'est qu'à peine cinq mois séparent les passionnés de déco de la prochaine édition du salon Maison & Objet. L'événement revient du 21 au 25 janvier pour démarrer l'année 2022 en beauté. Et d'ici là, pour faire patienter les plus pressés, la marque propose de revenir sur la thématique phare de cette édition, le Développement Désirable, du 18 au 24 octobre lors de la session des Digital Days, toujours sur la plateforme MOM.

Le salon international Maison & Objet est revenu en 2021. Si l'édition de janvier a été annulée en raison des restrictions sanitaires liées au coronavirus, les organisateurs de l'événement ont donné rendez-vous du 9 au 13 septembre pour un salon, en version physique, au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte. Cela laisse suffisamment de temps aux acteurs de la décoration, du design, des métiers d'art et de l'art de vivre de se rencontrer et d'échanger sur les dernières tendances. Une présence digitale renforcée des exposants sur la plateforme en ligne MOM (Maison & Objet and more) permet de prolonger l'expérience post-salon. Prochain rendez-vous en janvier pour la première édition de l'année 2022, le salon Maison & Objet devrait avoir lieu du 21 au 25 janvier.

Pendant cinq jours, les visiteurs du salon ont pu déambuler dans les allées de l'exposition, et découvrir les nouveautés du design et de la décoration des quatorze secteurs représentés, de l'univers "Kids & Family" aux créations d'artistes dans la section "CRAFT - métiers d'art". Les organisateurs ont souhaité faire la part belle au secteur Work!, qui met en lumière les nouvelles façons de travailler. En plus de prévoir un zone d'exposition dédiée, dix-sept conférences ont été organisées tout au long de l'événement, de deux à quatre par jour, sur le "décryptage des mutations des espaces de travail". Les offres de Projects étaient également mises à l'honneur avec une "offre exclusive de matériaux et de solutions techniques créatives pour optimiser les aménagements de l'hôtellerie-restauration, du tertiaire ou les intérieurs résidentiels".

Les tendances sont toujours au cœur du salon Maison & Objet avec les expositions WHAT'S NEW ? pour lesquelles les chasseurs de tendances, François Delclaux, Elizabeth Leriche, François Bernard ont créé des sélections d'objets inédits choisis parmi les étals des exposants. Pour changer d'air durant la visite, un passage à la mathériautèque était l'occasion de découvrir une sélection de 42 pièces, matières et technologies du partenaire du salon, matériO'. Cela fait beaucoup de choses à voir, mais pour se retrouver dans ce temple du design et de la déco, la plateforme en ligne MOM (Maison & Objet and more) permettait de préparer sa visite et de se renseigner sur les marques présentes. D'ailleurs, pendant le salon, le MOM Village a rassemblé toutes les créations et tendances "les plus plébiscitées par la communauté".

Le salon Maison & Objet a pour habitude de présenter différents thèmes et/ou spécialités du monde du design et de la déco, mais chaque année, il s'attache à une nouvelle thématique qui se veut dans l'air du temps. Après la (RE)Génération en janvier 2020, l'événement s'est attardé sur la notion de Développement Désirable qui tend à devenir le prochain mode de consommation plus responsable, raisonné et "éthique". Il s'agit d'une invitation à repenser les habitudes de consommation dans les temps troublés par la crise climatique, environnementale et désormais sanitaire. Le salon pousse la réflexion du Développement Désirable après la tenue du salon, du 18 au 24 octobre lors des Digital Days sur la plateforme MOM.

A chaque édition, ce sont plus de 3 000 exposants (marques, designers...) venant du monde entier, répartis sur les 111 000 m² du salon Maison et Objet qui viennent présenter leurs nouveautés maison et décoration à Paris. Nouveautés que vous découvrez ensuite en boutique dans les mois qui suivent. Parmi ces exposants : de nombreux éditeurs de design, des fabricants de papier peint, des marques d'accessoires de décoration, des professionnels des arts de la table, du linge de maison ou encore des fragrances pour la maison... Pour certains, le salon Maison et Objet est le seul endroit où l'on peut les retrouver. La liste des marques présentes est trop longue pour être détaillée ici mais le salon a recensé tous les exposants présents sur le salon dans la rubrique de la plateforme MOM.

Beaucoup d'entre vous se demandent comment obtenir un code invitation ou un badge gratuit pour entrer au salon Maison & Objet. Sachez que l'accès au salon Maison & Objet est payant et n'est pas autorisé au grand public et aux enfants. Seuls les professionnels peuvent s'y rendre, un justificatif professionnel est nécessaire. Pour obtenir un badge, il vous suffit de vous rendre sur le site du salon Maison & Objet et de vous créer un compte afin d'acheter votre badge en ligne qui sera valable les 5 jours du salon Maison et Objet. Vous pouvez également l'acheter directement sur place. Son coût est de 70 euros.

Si l'édition de septembre 2021 du salon Maison & Objet a pu être organisée c'est notamment parce que l'entrée n'est possible que sur présentation d'un pass sanitaire. Compte tenu de l'envergure internationale de l'événement, les organisateurs précisent que les documents acceptés en tant que pass sanitaire sont : le "certificat vert numérique" ou le "certificat européen Covid-19". En clair, les visiteurs du salon doivent être en mesure de présenter au choix

La preuve d'un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72 heures

Le certificat de rétablissement de la Covid-19 datant de plus de 2 semaines et de moins de 6 mois

Le certificat de vaccination par le vaccin Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ou Johnson&Johnson

Le salon Maison et Objet Paris a lieu à Paris-Nord Villepinte au Parc des expositions. Des navettes gratuites sont mises en place pour vous rendre sur le salon à partir de l'aéroport CDG et de Paris.

A partir de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle vers Paris-Nord Villepinte, départ toutes les 30 minutes de 9h à 12h. Le point de rendez-vous se situe Terminal 1 au niveau Départ, porte 8, Terminal 2D à la porte 8 et Terminal 2F à la porte 6. Les retours se font de 18h à 19h30 et de 17h à 18h30 le dernier jour.

Si vous venez en voiture, empruntez l'autoroute A104. Il y a des parkings sur place pour vous garer.

En transports en commun depuis Paris, prenez la ligne de RER B en direction de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et descendez à l'arrêt Parc des Expositions.

Pour célébrer son 25ème anniversaire, le salon Maison & Objet Paris de janvier 2020 avait pour thème d'inspiration l'avenir et présentait les nouveaux codes de consommation avec sa thématique (RE) GENERATION! Une thématique dans la tendance du moment qui suit les évolutions et les habitudes de consommation des nouvelles générations. Ces nouvelles attentes, envies des générations X et Y pour un monde meilleur ont un impact sur le secteur de l'art de vivre. Cette année, le salon Maison & Objet collabore avec l'agence de conseil en Intelligence Business et Créative, Nelly Rodi pour mettre en perspective les nouveaux modes de consommation de la nouvelle génération. En préambule Vincent Grégoire, chasseur de tendances pour l'agence de style Nelly Rodi explique : " Face aux crises, ces vingtenaires et trentenaires ont envie de se rassembler pour changer le monde et, à l'instar d'une Greta Thunberg, ils n'hésitent pas à s'engager pour le faire ". Il observe aussi " C'est une génération très préoccupée par les questions du sens qui, de ce fait, imprime des valeurs nouvelles dans l'art de vivre."

Côté tendances déco 2020, on a pu observer sur le salon la prise du conscience de faire attention à notre environnement, avec l'utilisation de matériaux naturels, recyclables, mais aussi de limiter la consommation de plastique. Le made in France est également toujours mis à l'honneur. Cette saison, on aime le bleu, les couleurs naturelles, le lin, mais aussi les imprimés floraux. Côté mobilier, les formes arrondies sont sur le devant de la scène.