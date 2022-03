Salon Maison et Objet 2022 : RDV jusqu'au 28 mars pour découvrir les nouveautés

MAISON ET OBJET – La première édition de Maison & Objet 2022 a lieu jusqu'au 28 mars. Où trouver vos billets ? Comment aller au salon ? Quel est le programme ? Voici ce qu'il faut savoir pour préparer votre visite.

[Mis à jour le 24 mars 2022 à 9h] Cette nouvelle édition de Maison et Objet était très attendue. Initialement prévue fin janvier elle a été reportée à fin mars. Mais bonne nouvelle pour les visiteurs impatients de fouler les allées de l'exposition, vous pourrez vous rendre a salon du 24 au 28 mars, sans pass vaccinal, ni masque. En parallèle du salon, le projet Maison & Objet in the city anime les rues parisiennes du 23 au 28 mars.

Comme à son habitude le salon prend place au cœur du Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte et occupe sept halls. Chaque espace sera entièrement consacré aux nouveautés, aux innovations et aux premières, tendances décos de 2022. D'ailleurs, le thème mis à l'honneur lors du salon biannuel porte sur les "nouveaux luxes", de quoi titiller la curiosité des futurs visiteurs. Les premières informations distillées par les organisateurs sur le projet parlent de propositions d'associations peu communes entre des expressions créatives comme la haute-couture et la haute-technologie, par exemple. Plusieurs temps forts sont annoncés : une quinzaine "d'installations spectaculaires", vingt conférences et toujours les quatorze secteurs de la décoration fidèles au poste. Pour les plus impatients, la Maison & Objet Academy est toujours le moyen d'avoir accès à des contenus exclusifs sur tout ce qui touche de près ou de loin à la décoration et au design, sans attendre le rendez-vous de janvier. Retrouvez toutes les informations sur le prochain salon Maison & Objet.

L'exposition internationale Maison & Objet donne rendez-vous du 24 au 28 mars pour la première édition de 2022. Initialement le rendez-vous biannuel devait s'organiser fin janvier mais le rebond de la crise sanitaire a, une nouvelle fois, contraint le salon à s'adapter et à reporter ses dates. En revanche, les horaires d'ouverture du salon restent inchangées : 9h30 à 19h tous les jours à l'exception du lundi où le salon fermera ses portes à 18h. Comme à son habitude, le salon prendra place au sein du Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte.

Les cinq jours du salon Maison & Objet sont nécessaires pour faire le tour des nombreux projets, des collections et des événements proposés. A chaque édition du salon, l'offre est dense pour les visiteurs et on sait qu'ils peuvent visiter pas moins d'une quinzaine "d'installations spectaculaires" dont celle immersive du collectif international TeamLab, "Resonating Microcosms of Life - Solidified Light Color", dans laquelle nature et numérique cohabitent. Parmi les expositions à ne pas louper on peut citer les quatre espaces "What's new ?" où sont réunies des sélections de chasseurs de tendances rassemblant des créations remarquées chez les exposants du salon. De même un créateur est mis à l'honneur, l'architecte Franklin Azzi, notamment reconnu pour son travail sur le thème "Work". L'artiste dispose d'un espace d'expression dédié sur le salon Maison et Objet tandis que quatre autres créateurs bénéficient d'une carte blanche pour "imaginer des espaces de restauration et de repos et une expérience de visite mémorable" peut-on lire sur le site de l'évènement. Un gros plan sur les matières et les technologies innovantes est également fait au sein de la matériauthèque du salon mise en place en partenariat matériO', avec notamment l'exposition des pièces du showroom parisien. Bien sûr, les quatorze secteurs emblématiques du salon sont reconduits pour cette nouvelle édition, cela fait donc beaucoup de choses à voir en peu de temps mais la plateforme en ligne MOM (Maison & Objet and more) vous permet de préparer votre visite dans ce temple du design.

Le salon Maison & Objet propose également une visite qui dépasse les murs du Parc des expositions avec un parcours en pleine ville passant par les show-rooms de grands décorateurs : le Maison & Objet in the city. Le parcours est accessible avec un jour d'avance sur l'ouverture du salon soit du 23 au 28 mars.

Plus de 1800 exposants issus du monde entier sont annoncés sur le site de Maison & Objet. Parmi tous les créateurs, qui seront répartis dans pas moins de sept halls, on retrouve de nombreux éditeurs de design, des fabricants de papier peint, des marques d'accessoires de décoration, des professionnels des arts de la table, du linge de maison ou encore des fragrances pour la maison... Pour certains, le salon Maison et Objet est le seul endroit où l'on peut les retrouver d'année en année. La liste des marques présentes en mars 2022 est trop longue pour être détaillée mais le salon a recensé tous les exposants du salon dans la rubrique dédiée de la plateforme MOM.

Le salon Maison & Objet est un rendez-vous incontournable de la monde du design et de la décoration. Hélas, seuls les professionnels peuvent s'y rendre, ni le grand public ni les enfants ne sont autorisés à fouler les allées du salon. Et pour les visiteurs admis, l'entrée est conditionnée à la présentation d'un justificatif professionnel et d'un billet.

Pour obtenir un badge, il suffit de se rendre sur le site du salon Maison & Objet et de créer un compte afin d'acheter un billet en ligne qui est valable les cinq jours du salon Maison et Objet. La billetterie est ouverte et plus les visiteurs achètent leur badge à l'avance plus le tarifs est avantageux. Jusqu'au 28 février le badge était affiché au prix de 50€, après cette date et jusqu'au 23 mars il était à 60€. Enfin pour les retardataires qui achètent leur badge une fois le salon ouvert soit du 24 ou 28 mars le billet d'entrée coûte 70€.

Le salon initialement prévu en janvier 2022 a fait l'objet d'un report en mars, en conséquence la direction du salon Maison & Objet a tenu à préciser que "les visiteurs ayant déjà commandé leur badge pour l'édition de janvier auront bien entendu accès au salon du 24 au 28 mars 2022".

L'édition de mars 2022 du salon Maison & Objet a lieu au Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte. Cette année encore, des navettes gratuites sont mises en place pour acheminer les visiteurs de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle jusqu'au salon avec des départs toutes les 30 minutes depuis les terminaux T2B et T2F. Les allés comme les retours peuvent se faire dès 8h30 et jusqu'à 19h30 tous les jours, sauf le lundi ou le départ du salon par la dernière navette est prévu à 18h30. Des navettes sont également déployées pour faire le trajet entre la Porte Maillot et le Parc des expositions. Il est possible de se rendre au salon en voiture via l'autoroute A104. Des parkings sur place rendent le stationnement possible mais payant. Le Parc des expositions est aussi desservi par les transports en commun avec la ligne du RER B en direction de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, arrêt Parc des Expositions.