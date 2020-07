Ikea Paris : un magasin Ikea décoration ouvre rue de Rivoli au printemps 2021

IKEA PARIS - Après un premier magasin en 2019, en plein coeur de Paris, dans le quartier de la Madeleine, Ikea France vient d'annoncer l'ouverture de son deuxième magasin parisien, rue de Rivoli. Cette nouvelle adresse commercialisera principalement des accessoires et des objets de décoration. Une aubaine pour les Parisiens. Voici ce que l'on sait déjà.

Après avoir installé un premier magasin Ikea à Paris en 2019, l'enseigne d'ameublement suédoise souhaite continuer de conquérir la capitale française en ouvrant un second magasin au printemps 2021, en plein centre de Paris, rue de Rivoli, en face de la Samaritaine. Un emplacement stratégique pour conquérir le marché parisien. Cette adresse sera 100% dédiée à la décoration. Cette nouvelle devrait ravir les Parisiens. Voici toutes informations à connaître sur les deux Ikea parisiens : Ikea Paris Madeleine et Ikea Paris Rivoli.

Le géant suédois continue de conquérir Paris avec l'annonce de l'ouverture d'un deuxième magasin en plein coeur de la capitale, au 144 rue de Rivoli, à l'angle de la rue. Un emplacement de choix, sur trois étages commerciaux, sur 2 900m² de surface de vente. Cette surface est légèrement plus petite que celle du magasin situé dans le quartier de la Madeleine. Le concept sera novateur et le nouveau magasin proposera à la vente près de 2 000 références d'accessoires et des objets de décoration, directement disponibles à emporter. Le magasin Ikea Rivoli proposera des produits éco-conçus, mais aussi des produits encourageant les éco-gestes pour inspirer un mode de vie plus durable aux Parisiens. Ce nouveau projet s'inscrit dans la stratégie d'Ikea de s'installer au coeur des grandes villes pour être toujours plus accessible. Ce second Ikea parisien sera accessible à près de 1,5 millions de personnes à moins de 30 min en transport en commun (proche de la station de métro et RER Châtelet-Les Halles). Concernant la date d'ouverture du nouveau magasin rue de Rivoli, ce n’est pas pour tout de suite. Aucune date n'a encore été annoncée, mais il devrait voir le jour au printemps 2021.

L'enseigne suédoise souhaite mettre à disposition des urbains des solutions pour l'aménagement des petits espaces et répondre à toutes les problématiques de leur quotidien. Le magasin Paris intra muros vise en effet à s'adapter à la spécificité du marché de la capitale où les consommateurs se déplacent majoritairement en transports en commun. Le magasin est alors conçu comme un véritable espace de vie où l'on peut retrouver des conseils, participer à des ateliers hebdomadaires gratuits pour les membres Ikea Family, découvrir une exposition ou même s'installer au restaurant de 150 places. Avec sa superficie de 5 400 m2 sur 2 étages, l'inspiration ne manque pas et vous pourrez découvrir une offre de mobilier et de décoration. L'enseigne met l'accent sur une sélection plus citadine avec des propositions gains de place et de la petite déco qui font déjà le succès d'Ikea. Côté nouveauté, le magasin présente des services numériques permettant de se faire livrer toutes les références de l'enseigne. Notons en effet que tout le catalogue Ikea ne peut pas être présenté sur place, les magasins traditionnels représentant habituellement une surface de 20 000 m2. On retrouve tout de même 1 500 accessoires de décoration et de petits meubles à emporter directement. Parmi les nouveautés de ce magasin hors du commun, sachez qu'il n'y a pas de parcours imposé, ni de retrait en libre-service. Découvrez l'intérieur du magasin en photos :

Le magasin Ikea Paris La Madeleine est situé au 23 boulevard de la Madeleine dans le 1er arrondissement de Paris. Il est ouvert du lundi au dimanche de 10h à 20h. Concernant le restaurant, il est ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h et le dimanche de 11h à 19h. Pour vous rendre au magasin en transport en commun, la station de métro la plus proche est Madeleine, accessible par les lignes 8, 12 et 14, sortie Rue Duphot. Le magasin ne possède pas de parking. Vous pourrez néanmoins vous garer au parking le plus proche : Indigo Madeleine Tronchet.

Le magasin du boulevard de la Madeleine, est une sorte de laboratoire de l'enseigne et souhaite se positionner sur le développement durable et confirmer les engagements déjà pris. L'enseigne Ikea parle ainsi de proposer des livraisons 100% électrique d'ici 2020 dans Paris et l'utilisation des voies fluviales grâce à un nouveau dépôt qui verra le jour à Gennevilliers. Elle envisage même des solutions alternatives comme la livraison à vélo pour répondre aux besoins locaux. Il est également possible de se faire livrer en point relais des objets de moins de 20kg pour un tarif de 5,90 euros (29 euros pour les colis volumineux ou fragiles).

La nouveauté du magasin Ikea Paris La Madeleine est également l'aspect conseil. Vous pouvez maintenant y prendre rendez-vous sur le site internet de l'enseigne pour vous faire accompagner dans vos projets d'aménagement par des professionnels. Un rendez-vous d'1h pour créer la cuisine de vos rêves vous coûtera par exemple 49 euros, un conseil d'1h30 en aménagement intérieur 139 euros et un rendez-vous de 45 minutes pour créer votre solution de rangement 19 euros.