"Canicule 2020 : une baisse des températures attendue ce week-end sur toute la France"

Canicule. Après une nuit de vendredi à samedi "très chaude", Météo France prévoit ce samedi une baisse des températures dans tout l'Hexagone, avant un net rafraîchissement dimanche.

[Mise à jour le 01/08/2020 à 11h30] Ne rangez pas les ventilateurs, il fera encore très chaud ce samedi 1er août. Même si Météo France annonce une chute du thermomètre, les très fortes chaleurs se maintiendront "sur une petite moitié est du territoire" et des orages sont attendus de la Bourgogne au Grand Est. Partout ailleurs, le soleil sera au beau fixe, avec des températures comprises entre 20 °C le long de la Manche, 24 à 27 °C de la Vendée à la Bretagne, et 27 à 30 °C des Pyrénées à la frontière belge. Le mercure sera cependant au plus haut du pourtour méditerranéen à la frontière allemande, avec des pics à 35 ou 36°C. Localement, dans la basse vallée du Rhône, les températures pourront même atteindre 40 à 41°C.

#MétéoDuWE



Sam : la chaleur résiste. Encore 35/36 C du pourtour méditerranéen à la frontière allemande, voire loc 40/41C basse vallée du Rhône. Dégradation orageuse de la Bourgogne au Grand-Est. Partout ailleurs, belles éclaircies.

Dim : temps plus agréable. globalement. pic.twitter.com/0ORQRkWYIm — Météo-France (@meteofrance) July 31, 2020

Ce samedi, 13 départements sont toujours placés en vigilance orange par Météo France. Sont concernés la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, l'Isère, l'Ardèche et la Drôme. Dans ces départements, les orages reprendront dans l'après-midi, annonce Météo France. Dimanche, un net rafraîchissement des températures devraient cependant mettre fin à l'épisode de canicule, qui a vu des records mensuels notamment à Saint-Genis-Laval (Rhône), avec 40,2°C contre 40°C le 24 juillet 2019, ou encore à Mont-Saint-Vincent (Saône-et-Loire), avec 37,2°C contre 36,3°C le 31 juillet 1983.



Un épisode de fortes chaleurs est qualifié de canicule lorsque deux conditions sont réunies :

les températures doivent être plus élevées de 5 degrés par rapport aux normales de saison, le jour, comme la nuit,

et cela doit durer au moins pendant 3 jours et 3 nuits.

Pour faire face à cet épisode caniculaire, découvrez nos astuces pour garder la maison au frais, mais aussi nos conseils pour éviter la déshydratation. Voici les prévisions de la Chaîne Météo pour vendredi 31 juillet 2020.

Les températures vont rester élevées sur une bonne partie de l'hexagone samedi 1er août et devraient baisser dimanche. Voici les prévisions de la Chaîne Météo :

A Paris, l'air sera plus respirable dès samedi 1er août. 28 degrés sont attendus. Dimanche, 25 degrés maximum sont prévus.

Le mercure reste élevé samedi à Lyon avec 35 degrés, puis baissera dimanche où il fera 28 degrés au plus chaud de la journée.

La température maximale prévue à Bordeaux est 27 degrés samedi et 25 degrés dimanche.

Les températures baissent à Toulouse avec 29 degrés samedi et 27 degrés dimanche.

Des températures très élevées sont attendues à Montpellier . Le mercure devrait grimper jusque 37 degrés samedi et 34 degrés dimanche.

À Avignon, le mercure grimpera jusqu'à 40°C au plus fort de la journée samedi, avant de redescendre à 32°C dimanche.

Canicule et vague de chaleur sont deux choses différentes. Pour parler de canicule, les températures doivent être plus élevées de 5 degrés par rapport aux normales de saison, le jour, comme la nuit, et cela pendant au moins 3 jours et 3 nuits. Le seuil de température caniculaire diffère donc selon les départements et les régions. Les épisodes caniculaires ont le plus souvent lieu en France en juillet et août. Il faut être vigilant dès le mois de juin. En 2019, les fortes chaleurs sont arrivées plus tôt que prévu, et la France a connu une canicule sans précédent fin juin 2019. Cet épisode a concerné presque toute la France avec des températures très élevées en journée, qui ne redescendaient pas vraiment la nuit. Il faut savoir que Météo France prévoit plusieurs niveaux de vigilance canicule : le niveau 1 (vert) correspond à une "veille saisonnière", le niveau 2 (jaune) à un "avertissement chaleur" et c'est le niveau 3 (orange) qui correspond à "l'alerte canicule". Enfin le niveau 4 (rouge), le plus élevé, détermine "la mobilisation maximale". Pendant l'épisode de canicule de juin 2019, Météo France a mis en vigilance orange canicule jusqu'à 78 départements, et 4 départements en vigilance rouge, une première en France pour un phénomène de canicule.

Depuis le 1er juin 2020, le plan national canicule est activé. Le niveau 3 du plan canicule permet notamment de mettre en place des mesures pour les personnes les plus fragiles, c'est à dire les personnes âgées, les personnes souffrant d'une maladie et les femmes enceintes. Un centre d'appel téléphonique (3975) permet ainsi de contacter les personnes en situation de fragilité qui se sont préalablement inscrites ou dont l'état a été signalé. Pour ces personnes, des salles rafraîchies spécifiques sont également à disposition entre 14h et 18h. Pour tous, des salles rafraîchies sont en libre accès dans certaines mairies aux mêmes plages horaires. Le ministère des Solidarités et de la Santé a également mis en place une plate-forme téléphonique nationale à votre disposition. En cas de fortes chaleurs, vous pouvez joindre le 0 800 06 66 66 tous les jours de 9h à 19h. L'appel est gratuit depuis un poste fixe. Pour rappel, le plan canicule 2019 niveau 3 avait été activé dans plusieurs départements français fin juin mais aussi en juillet 2019 par les préfectures pour répondre aux fortes chaleurs.

Pendant les périodes de canicule, pour faire face aux fortes chaleurs, et éviter les malaises et la déshydratation, le gouvernement met à disposition du public des recommandations disponibles sur le site du ministère de la Santé. Il est par exemple recommandé de boire régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif et d'éviter l'alcool. Il est également conseillé de manger suffisamment même si l'appétit diminue en cas de chaleur, et de privilégier des aliments frais comme les fruits et légumes. Pour vous rafraîchir, il ne faut pas hésiter à vous mouiller le corps, le visage et les avants bras. Le ministère de la Santé invite également à passer plusieurs heures dans un endroit frais comme le centre commercial ou le cinéma et d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée, mais aussi de ne pas faire de sport en pleine journée. Il est demandé à tous de faire preuve de vigilance et de rester attentif aux besoins des personnes les plus fragiles. Il est nécessaire de faire attention lorsque l'on se baigne pour éviter tout risque d'hydrocution et de noyades. Pendant les périodes de canicule, les risques de noyade sont importants. La différence entre la température du corps et celle de l'eau peut être très élevée en période de fortes chaleurs et il y a un risque d'hydrocution.

Avant d'investir dans un climatiseur, un ventilateur ou un rafraîchisseur d'air, quelques gestes simples peuvent déjà vous aider à réduire la chaleur dans votre logement et ainsi faire face aux fortes chaleurs. En gardant les volets fermés durant la journée lorsqu'il fait chaud et en ouvrant les fenêtres seulement à la tombée de la nuit, vous souffrirez moins de la chaleur. Si vous ne possédez pas de volet, vous pouvez adopter des stores, en sachant que les stores extérieurs sont plus efficaces que ceux installés à l'intérieur. Pensez aussi, si vous en avez la possibilité, à débrancher un maximum d'appareils électriques (ordinateur, télévision ou encore chaîne-hifi), ils sont une source de chaleur non négligeable, qu'il est pourtant facile de contrôler. Évitez bien entendu de cuisiner au four pendant cette période et limitez l'usage des plaques électriques ou vitro-céramiques qui dégagent beaucoup de chaleur.

Il existe également quelques astuces simples à mettre en place pour rafraîchir une pièce, comme par exemple la chambre pour mieux dormir la nuit. Vous pouvez mouiller une grande serviette ou des draps avec de l'eau glacée, puis de l'étendre devant la fenêtre. L'évaporation de l'eau devrait faire baisser la température de la pièce. Si malgré tous vos efforts, vous ne supportez toujours pas les températures actuelles, n'hésitez pas à investir dans un ventilateur. Même s'il brasse de l'air tiède, voire chaud, il procure une sensation de fraîcheur non négligeable en période de canicule. Pour un air plus frais, il suffit de recouvrir l'appareil d'une serviette humide ou de placer une bouteille d'eau gelée juste devant celui-ci. Si vraiment vous ne supportez pas d'avoir chaud, vous pouvez alors passer à la vitesse supérieure en investissant dans un rafraîchisseur d'air, voire dans un climatiseur.

La France a connu un été 2019 très chaud avec deux canicules au compteur. Les records de température maximale ont été dépassés dans une grande partie de la France. Selon les données de Météo France, c'est plus de 50 villes qui comptabilisent un nouveau record depuis le 25 juillet 2019. Fin juin, par exemple le mercure a atteint des sommets et plusieurs villes avaient déjà dépassé leur record de température maximale :

45,8 degrés ont été enregistrés à Gallargues-le-Montueux

A Montpellier, le thermomètre a affiché 42,5 degrés soit 5 degrés de plus que son ancien record absolu

Le thermomètre a affiché 44,3 degrés à Carpentras

Newsletter Bricolage Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

En juillet 2019, ce sont surtout les villes de l'ouest, du nord et de l'est de la France qui ont vu leurs records pulvérisés. Par exemple Météo France a enregistré les records suivants :