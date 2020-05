Bons plans ventilateur et climatiseur : le top des promos pendant les French Days !

PROMOS VENTILATEUR - Vous cherchez à conserver une température agréable dans votre intérieur à l'approche de l'été ? Les premières chaleurs attendues ces prochains jours pourraient bien finir de vous décider. Cela tombe bien, la rédaction a repéré plusieurs bons plans et offres sur les ventilateurs et climatiseurs !

Les French Days, qui se tiennent jusqu'au mardi 2 juin, peuvent-elles vous permettre de faire de bonnes affaires sur les ventilateurs et climatiseurs, déjà les stars du moment à l'approche de l'été. Les premières chaleurs sont déjà là en cette fin de mois de mai et si on est (encore ?) loin des températures observées lors des canicules de juin, juillet ou août, il peut être tentant d'anticiper et de s'équiper pour mieux supporter cette hausse subite des températures. Si le confinement a été levé et que les libertés de déplacement seront accrues à partir du 2 juin, les Français sont en plus encore nombreux à travailler à domicile et la demande en climatiseurs, ventilateurs et autres rafraîchisseurs d'air pourrait bien exploser ces prochaines semaines.

Encore faut-il choisir le bon modèle, notamment un modèle performant mais aussi économe en énergie, une donnée à prendre en compte pour notre planète ! Les constructeurs ont fait de gros efforts ces dernières années pour améliorer la consommation de leurs appareils. Vous ne savez pas quoi choisir ? Retrouvez en un clic ci-dessous nos trois dossiers comparatifs complets sur les ventilateurs, rafraîchisseurs d'air et climatiseurs.

Vous cherchez les meilleures offres du moment ? La rédaction a spécialement sélectionné pour vous cinq offres en cours sur des ventilateurs, rafraîchisseurs d'air ou climatiseurs. Il y'en a pour tous les goûts.

Les bons plans sur les climatiseurs

Vous cherchez un climatiseur mobile ? Voici un modèle Whirlpool d'excellente facture et proposée à prix réduit ces derniers jours. Mieux nous l'avons déniché encore moins cher sur le site Rakuten ! (VOIR L'OFFRE).

Sur Boulanger, on trouve aussi durant ces French Days plusieurs offres sur des climatiseurs mobiles, faciles à déplacer.

Climatiseur Essentielb ECM 11 499,00 € 349,00 € VOIR L'OFFRE sur Boulanger

Bons plans sur les ventilateurs :

Vous cherchez un modèle très performant ? La marque Dyson fait désormais partie des références autant par les performances de ses appareils que par leur design qui en font des objets d'intérieur à part entière. On trouve justement plusieurs modèles en promo durant les French Days.

Sur Amazon, vous pouvez trouver un ventilateur tour extrêmement performant de la marque Honeywell. Le mode nuit particulièrement silencieux vous permet de l'utiliser facilement dans une chambre pour maintenir une température agréable la nuit avec ses huit niveaux de puissance et son mode programmable via sa télécommande jusqu'à 8 h. A noter également son oscillation à 80 degrés pour couvrir de nombreux angles d'une pièce.

Honeywell HYF290E4 Ventilateur Tour QuietSet Puissant et Ultra Silencieux-avec télécommande-HYF290E, Noir 88,66 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Si vous cherchez un petit ventilateur de poche pour votre coin bureau, voici un modèle miniature parfait pour vous apporter un petit courant d'air bienvenu !

Parmi les ventilateurs sur colonne, la marque Rowenta fait partie des références. Plusieurs modèles sont proposés en promotion en ce moment sur le site CDiscount dont le modèle compact Essential offrant trois réglages directement configurables à distance via la télécommande fournie.

ROWENTA Essential+ VU4440F0 - Ventilateur sur pied électronique et silencieux - 3 vitesses 99,99 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Plus simple mais moins pratique puisque non commandable à distance, le modèle VU5640 de Rowenta est proposé à moins de 90 euros sur Amazon.

Rowenta VU5640F0 TURBO SILENCE EXTREME, Silencieux, 40W, Ventilateur, 4 Niveaux de Vitesse 89,82 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Les bons plans sur les rafraîchisseurs d'air

Vous souhaitez plutôt opter pour un rafraîchisseur d'air ? Ce modèle OneConcept est 3 en 1 et propose des fonctions de ventilateur avec humidificateur d'air, nettoyeur d'air et offre trois niveaux de puissance pour une utilisation à la carte. Facilement transportable grâce à ses roulettes intégrées, il peut être déplacé d'une pièce à une autre très facilement. Bonne nouvelle, la Fnac propose en ce moment une offre sur cet appareil habituellement vendu à 144 euros et proposé à 119 euros en ce moment !

oneConcept MCH-1 v2 Rafraichisseur d'air 3 en 1 sur roulettes avec fonction ventilateur, humidification et purificateur d'air (65W, timer, 400m³/h) - Design blanc/noir 144,99 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Pas mal non ? A vous de faire votre choix parmi cette sélection. Si vous n'avez pas trouvé votre bonheur, rendez-vous dans nos sélections dédiées, accessibles toute l'année et que vous pouvez directement retrouver en haut de cet article !