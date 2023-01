Soldes aspirateur : le Dyson V12 bénéficie de 100 euros de réduction

Les soldes d'hiver 2023 sont une période idéale pour craquer sur un nouvel aspirateur. L'aspirateur sans-fil Dyson V12 est en ce moment disponible à moins 100 euros de son prix initial.

La grande messe des soldes d'hiver 2023 est lancée. De nombreuses promotions sont attendues sur toutes sortes de produits dont des aspirateurs. Que vous cherchiez un aspirateur balais ou un robot autonome, les références sont nombreuses à bénéficier de promotions tout au long de l'année.

En ce moment l'aspirateur sans-fil Dyson V12 est en promotion chez le site officiel Dyson. Cet aspirateur léger, ergonomique et pratique est équipé d'un moteur d'aspiration de 150AW et une brosse à lumière qui révèle la poussière même aux endroits les plus tenaces.

Quelles sont les soldes d'hiver 2023 sur les aspirateurs robot ?

Trouver un aspirateur pendant les soldes d'hiver est une bonne idée ! Mais si vous n'avez pas beaucoup le temps de faire du ménage chez vous, il peut être intéressant d'investir dans un aspirateur robot. Ces appareils semi-autonomes ont l'avantage de nettoyer votre domicile, même pendant votre absence ! Les marques reconnues dans le domaine varient de Roborock à Roomba en passant par Xiaomi, mais les promotions sont relativement fréquentes !

Quelles sont les promotions des soldes d'hiver 2023 sur les aspirateurs Dyson ?

Dyson ne semble pas encore participer directement aux soldes d'hiver 2023. Plusieurs produits de la marque affichent cependant toujours quelques baisses de prix. N'hésitez pas non plus à vous rendre directement sur le site de Dyson où vous pourrez retrouver les dernières nouveautés de la marque, mais au prix fort.

Quelles sont les meilleures promotions des soldes 2023 sur les aspirateurs balais ?

Posséder un balais pour faire son ménage, c'est bien. Posséder un aspirateur, c'est mieux. Posséder un aspirateur balais, c'est encore meilleur ! Les soldes concernent de plus en plus ce type de produit, particulièrement recherché lors d'événements de promotions.

Les soldes d'hiver se déroulent officiellement du 11 janvier jusqu'au 7 février 2023. Ces dates ne sont cependant pas valables pour l'ensemble des départements, notamment ceux d'outre-mer. Découvrez toutes les informations officielles et dates de soldes d'hiver 2023 dans notre article dédié.