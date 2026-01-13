Certaines peuvent causer une catastrophe : ces erreurs à éviter pour un nettoyage parfait au lave-vaisselle
Très utile, voire indispensable pour certains, le lave-vaisselle facilite votre quotidien en vous faisant gagner du temps en cuisine. Mais il n'y a rien de pire que de ressortir des assiettes sales ou des verres avec des traces blanches après un passage. Voici les mauvaises habitudes à bannir pour éviter toute déconvenue.
Utiliser du liquide vaisselle
Si vous n'avez plus de pastilles pour votre lave-vaisselle, ne faites surtout pas l'erreur de les remplacer par du liquide vaisselle, vous le regretteriez ! Il se transformerait en mousse, et ainsi au moment d'ouvrir votre appareil, vous risqueriez de vous retrouver envahi de mousse dans la cuisine. Il ne vous resterait plus qu'à tout nettoyer !
© Adobe Stock - Andrey Popov