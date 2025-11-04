Envie (ou besoin) de changer de radiateur ? Voici les 20 conseils précieux d'un expert
Le chauffage électrique est le système de chauffe le plus répandu pourtant il souffre encore, à tort, de la comparaison avec les autres familles de chauffage. Franck-Olivier Mugnes, chef de produit chez Sauter, peint le portrait du radiateur, capable de d'adapter à chaque situation.
Définir son confort
Pour choisir le meilleur système de chauffe, il faut commencer par connaître ses besoins et définir le confort qu'on recherche. Franck-Oliver Mugnes détaille les critères pris en compte par les professionnels : une température homogène partout dans la pièce, une chaleur inertielle c'est-à-dire stable sans changement brutal de température, une chaleur douce agréable, un air de qualité qui n'est pas asséché par un chauffage trop agressif et une diffusion rapide de la chaleur. Un chauffage optimal réunit toutes ces qualités mais selon l'utilisation du produit, les attentes peuvent être revus à la baisse.
© 123RF - perfectlab