Catalogue Lidl : les promos de la semaine jusqu'au 2 août

CATALOGUE LIDL. Les vacances d'été sont bien entamées mais les promos, elles, ne sont pas en congés chez Lidl. Quels produits sont à saisir très vite ces prochains jours ? Pour le savoir, rendez-vous ci-dessous avec notre top du catalogue de Lidl.

[Mis à jour le 22 juillet 2022 à 15h05] Dur, dur de dénicher les meilleures promos de Lidl tant elles sont nombreuses et variées, parfois sur des produits que vous n'imaginiez pas trouver en supermarché ! Pour vous aider, on a épluché les derniers catalogues de l'enseigne hard-discount pour sélectionner les meilleures offres et promotions en cours. Lidl y a taillé une partie de son succès en France, notamment en diversifiant les produits proposés. Si l'alimentaire reste majoritaire au sein du catalogue Lidl actualisé chaque semaine, on retrouve également régulièrement des produits ménagers, high-tech ou de bricolage. On fait le point sur les dernières promotions et on part à la chasse aux bons plans via le décryptage des catalogues Lidl.

Lidl réalise un catalogue de promotions chaque semaine. Ce catalogue papier est également à retrouver sur le web, sur le site de Lidl. Vous pouvez le télécharger directement en cliquant sur le bouton ci-dessous :

Télécharger le catalogue Lidl

Voici notre top 5 des promotions Lidl valables à partir du 27 juillet :

Hydropulseur pour nettoyage des dents Nevadent à 24,99 euros

Perceuse d'établi Parkside à 89,99 euros

Sèche-cheveux ionique Silvercrest à 17,99 euros

Tondeuse à barbe Remington à 21,99 euros

Matelas pneumatique Lidl à 4,99 euros

Nouvelle opération spéciale chez Lidl avec des promos sur plusieurs produits phares de l'été mais aussi des aliments de marques bien connues des Français :

Cordon-bleu Père Dodu double cheese 2x100g : 1,99 euro

Gnocchis à poêler Lustucru tomate mozza 2-3 personnes : 2,40 euro les 364g

Le lot de 3 sauces Bénédicta 2 achetés + 1 offert : le pack de 3 à 2,46 euros

Le bac de glace Carte d'Or Tarte au citron meringuée 500g : le pack de 3 à 6,78 euros (soit 2,26 euros l'unité)

Sorbets ou crème glacée Erhard : -50% sur le 2e bac acheté : 2,49 euros le premier, 1,24 euro le 2e acheté

A noter également de nombreux produits espagnols (olives, croquettes, jambon ibérique) lors de la semaine spéciale "Sol&Mar", et des bières en promotion lors de la "Foire aux bières" Lidl. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Les offres et rabais chez Lidl sont actualisées, chaque semaine. Généralement, le catalogue change chaque mercredi. Vous pouvez retrouver toutes les promos Lidl en cours dans le catalogue Lidl disponible via le lien suivant : catalogue Lidl en ligne