Catalogue Lidl : les promotions de la semaine jusqu'au 5 juillet

CATALOGUE LIDL. Nouvelle vague de promotions chez Lidl cette semaine ! Le catalogue de la franchise hard-discount propose généralement des offres sur des produits variés, de l'alimentaire bien sûr au bricolage en passant par l'équipement de la maison ou la high-tech.

[Mis à jour le 29 juin 2022 à 14h57] Nouvelle vague de promos chez Lidl. L'enseigne propose chaque semaine des centaines de promotions et la firme hard-discount y a taillé une partie de son succès en France, notamment en diversifiant les produits proposés. Si l'alimentaire reste majoritaire au sein du catalogue Lidl actualisé chaque semaine, on retrouve également régulièrement des produits ménagers, high-tech ou de bricolage. On fait le point sur les dernières promotions et on part à la chasse aux bons plans via le décryptage des catalogues Lidl.

Télécharger le catalogue Lidl

Peut-on faire les soldes chez Lidl ?

Depuis le 22 juin, ce sont les soldes d'été en France. Lidl proposait pour l'ouverture des soldes des produits avec prix barrés. Voici notre top :

Brossette de recharge Oral B à 8 euros au lieu de 15,29 soit -47% !

Appareil de massage Shiatsu pour nuque à -20% soit 23,99 au lieu de 29,99 euros.

Une ponceuse à bande Parkside proposée à -33% (29,99 euros à la place de 44,99 euros)

Un aspirateur à main (de table) Silvercrest à -30% (31,49 euros au lieu de 44,99 euros)

Un établi mobile Parkside avec support à -21% (38,99 euros au lieu de 49,89 euros)

Une crêpière Silvercrest à -28% (17,99 euros au lieu de 24,99 euros)

Une machine à coudre manuelle à 11,99 euros.

Quelles sont les meilleures promos Lidl cette semaine ?

Parmi les autres promos en cours chez Lidl, on peut retrouver :

Un nettoyeur haute pression 1800W Parkside à 79,99 euros.

Visseuse à chocs Parkside pour voiture à 79,99 euros.

Polisseuse Ultimate Speed à 29,99 euros.

Siège auto rehausseur enfant à 11,99 euros.

Lampe torche LED sans fil Parkside à 12,99 euros.

Thermomètre frontal infrarouge à 17,99 euros.

Coupe Bordure Parkside à 59,99 euros.

A noter également des réductions en cours sur le matériel de jardin (sécateur, gants...) et sur les produits de soins pour visage (masque, crèmes de jour...), cheveux (shampoing, masque, après-shampoing) et maquillage (mascara Maybelline et Nivea crème BB).

Quelles sont les meilleures promos Lidl sur l'alimentaire cette semaine ?

Opération spéciale jusqu'au 5 juillet avec une semaine américaine et des produits McEnnedy à petits prix (bacon, onion rings, pains et saucisses à hot dog). La foire aux vins fait ses débuts le 29 juin avec des offres notamment sur le vin rosé avant l'été. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. A noter également des réductions sur les gnocchis Lustucru, les steaks hachés (-20% sur les deux steaks hachés affichés à 3,09 euros), le pack d'eau minérale Volvic à -50% (1,44 euro) ou les 2 pavés de saumon ASC à -24% (5,49 euros au lieu de 7,29 euros)

Quelles seront les promos Lidl la semaine prochaine ?

Les offres et rabais chez Lidl sont actualisées, chaque semaine. Généralement, le catalogue change chaque mercredi. Vous pouvez retrouver toutes les promos Lidl en cours dans le catalogue Lidl disponible via le lien suivant : catalogue Lidl en ligne