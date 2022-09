Une raclette-grill à 30 euros chez Lidl, les promos jusqu'au 27 septembre !

CATALOGUE LIDL. Quels sont les bons plans cette semaine chez Lidl, l'une des enseignes préférées des Français ? On fait le point sur les dernières promos sur l'alimentaire, l'électroménager, le bricolage, les produits d'entretien via le catalogue Lidl du moment !

[Mis à jour le 19 septembre 2022 à 15h48] Moins de 30 euros pour un appareil à raclette et grill, c'est l'une des promotions phares de Lidl cette semaine ! Avec l'automne qui se profile et les premières gelées, le temps des poêlons à raclette, des soirées conviviales autour du fromage fondu approche aussi à grand pas. Cela tombe bien, Lidl propose un appareil à raclette et grill Silvercrest à moins de 30 euros dans son catalogue valable du 21 au 27 septembre.

Cette dernière version du catalogue affiche également de nombreux bons plans sur l'alimentaire avec une offre spéciale sur des produits italiens (charcuterie, pâtes, pizzas...) et des promos sur des produits de grande marque comme Nutella, Kinder, Saint-Moret... Lidl y a taillé une partie de son succès en France, notamment en diversifiant les produits proposés. Si l'alimentaire reste majoritaire au sein du catalogue Lidl actualisé chaque semaine, on retrouve également régulièrement des produits ménagers, high-tech ou de bricolage. On fait le point sur les dernières promotions et on part à la chasse aux bons plans via le décryptage des catalogues Lidl !

Lidl réalise un catalogue de promotions chaque semaine. Ce catalogue papier est également à retrouver sur le web, sur le site de Lidl. Vous pouvez le télécharger directement en cliquant sur le bouton ci-dessous :

Télécharger le catalogue Lidl

Voici notre top 5 des promotions Lidl valables à partir du 21 septembre et jusqu'au 28 septembre :

Raclette-grill Silvercrest avec pierre chauffante et gril double face + 8 poêlons compatibles lave vaisselle à 29,99 euros.

Aspirateur balai sans fil et sans sac 2 vitesses à 47,99 euros.

Gaufrier (avec trois types de moules dont un pour donuts) à 23,99 euros.

Ponceuse multisupport Parkside à 49,99 euros.

Meuleuse d'angle Parkside à 47,99 euros.

Nouvelle opération spéciale chez Lidl avec des promos spéciales sur des produits italiens "Italiamo" avec de la charcuterie italienne, des antipastis mais aussi des pizzas (pizza surgelée margharita de 470 grammes à 2,69 euros), une sélection de pâtes, des crèmes glacées ou encore des tiramisus (2,99 euros les 500 grammes !).

-60% sur le 2e fromage Saint-Moret de 300 grammes soit 4,43 euros les deux (3,17 + 1,26 le 2e).

Le paquet de 4 tranches de blanc de poulet Fleury Michon 250 grammes à 1,99 euros.

-50% sur le 2e paquet de yaourts Perle de Lait 4x100 grammes soit 2,53 euros les 8 yaourts (1,69 le 1er + 0,84 euro le 2e paquet).

-25% sur le paquet de chocolats Kinder Maxi (22 barres de chocolat) soit 3,82 euros le paquet de 462 grammes et -50% sur le 2e paquet de Kinder Joy (Kinder Surprise) soit 4,42 euros les 8 Kinder Joy (2,95 euros le 1er paquet, 1,47 euros le 2e).

-50% sur le 2e paquet de Nutella B-Ready (15 unités) soit 5,62 euros les 2 paquets (3,75 euros le 1er paquet, 1,87 euro le 2e paquet).

Et aussi : des promos sur le café moulu L'Or Arabica avec une offre 2 produits achetés + 1 gratuit soit 6,50 euros les 3 paquets de 2x250 grammes, -30% sur le chocolat noir Nestlé Dessert, sur la lessive liquide Persil (12,59 euros les 3 bidons soit 5,7 litres) ou encore les 8 steaks hachés (paquet de 1kg) à 11,39 euros.

Les offres et rabais chez Lidl sont actualisées, chaque semaine. Généralement, le catalogue change chaque mercredi. Vous pouvez retrouver toutes les promos Lidl en cours dans le catalogue Lidl disponible via le lien suivant : catalogue Lidl en ligne