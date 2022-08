Quelle est la situation ?

Vous l'avez compris, tout dépend du niveau entre vigilance, alerte, alerte renforcée ou crise et des mesures prises dans votre département. Par exemple dans l'Ain , qui cumulait zone jaune, orange ou rouge le 8 août 2022, l'arrosage des fleurs, massifs et jardins potagers est interdit de 11h à 18h dans les zones classées jaune (alerte) et l'arrosage des pelouses interdit. En zone orange (alerte), les jardins potagers ne doivent pas être arrosés entre 9h et 21h, et formellement interdit pour les fleurs et pelouses. Même chose en zone rouge. Dans toutes les zones, le lavage de voitures, des cours et des façades, le remplissage de piscine (hors remise à niveau) est interdit.