Ces 20 erreurs impardonnables quand on mange une raclette
La raclette, c'est sérieux. C'est même l'un des plats préférés des Français. Fromage fondu, charcuterie, pommes de terre... On en salive déjà. Mais attention, pour une raclette réussie, ne commettez surtout pas une de ces erreurs !
Oublier d'allumer son appareil à raclette à temps, bête mais fréquent !
Vos invités sont arrivés, le fromage est coupé, la charcuterie disposée sur un plateau, les pommes de terre sont cuites. Tout est prêt et vous allez pouvoir passer à table. Etes vous vraiment sûr d'avoir pensé à tout ? Bien souvent, on oublie l'essentiel : allumer l'appareil 10 à 15 minutes avant de manger pour obtenir la bonne température dès le premier poëlon glissé dans l'appareil. Alors avant d'installer vos convives, pensez-y ! Ce serait dommage de devoir attendre impatiemment la première fournée de fromage fondu...
© AdobeStock - auremar