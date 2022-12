Ce jeu Lidl permet de gagner une voiture ! Quelles conditions ?

JEU LIDL DELUXE. Pour les fêtes, Lidl relance l'édition de son jeu phare de la fin d'année, en partenariat avec les produits de sa gamme Lidl Deluxe. Et cette année, une voiture est à gagner !

Les fêtes de fin d'année approchent et les premiers cadeaux sont là... dans de nombreuses enseignes dont Lidl. L'enseigne de supermarchés hard discount a lancé ce 7 décembre 2022 la nouvelle édition de son jeu de fin d'année Lidl Deluxe qui permet d'empocher de nouveaux lots. Cette année Lidl promet notamment de récompenser les heureux gagnants de deux voitures Mini Cooper, assurance auto incluse. Ces deux véhicules représentent les gros lots de ce jeu ouvert aux clients des supermarchés Lidl.

Parmi les autres lots, on retrouve 35 iPhone (modèle non communiqué) et 35 iPad mais aussi de nombreux bons d'achat. Pour participer, il faut s'inscrire en ligne puis remplir un code à retrouver sur chaque ticket de caisse Lidl pour plus de 30 euros d'achat. Attention, une condition est à respecter : celle d'avoir acheté un produit de la gamme Lidl Deluxe dans ce panier de courses de 30 euros minimum.

Comment s'inscrire en ligne ?

Pour participer, outre le fait d'avoir réalisé ce plein de courses de 30 euros minimum avec un produit Lidl Deluxe inclus, il suffit de se rendre sur le site internet de Lidl, de vous inscrire en renseignant une adresse e-mail puis de saisir le code présent sur votre ticket de caisse. 22 caractères sont à entrer sans espaces ni tirets avant de confirmer via le bouton "Je valide". Vous serez ainsi assuré de participer au tirage au sort.

© Lidl

Attention, le jeu concours Lidl Deluxe est limité dans le temps. S'il a débuté le 7 décembre 2022, il prendra fin dès le 3 janvier 2023. Un client peut participer autant de fois qu'il le souhaite, à condition de renseigner les références d'un ticket de caisse différent à chaque fois... Plus qu'à tenter votre chance.