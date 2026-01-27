Attention danger : voici les appareils à ne surtout pas brancher à une multiprise

Attention danger&nbsp;: voici les appareils &agrave; ne surtout pas brancher &agrave; une multiprise
© 123RF - blastam

Nous avons tous des multiprises dans chaque pièce de la maison. Cet objet incontournable de tout logement peut paraître anodin, et pourtant, il peut être dangereux s'il est mal utilisé. Voici les risques, une liste des appareils à ne surtout pas brancher dessus, mais aussi les bonnes pratiques.

Quels sont les dangers ?

  • Endommagement des appareils en cas de surchauffe ;
  • Coupure électrique si votre multiprise est trop chargée ;
  • Risque d'électrocution ;
  • Risque d'incendie.
© 123RF - blastam
Mathilde Saintilan