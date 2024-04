Voici les endroits les plus sales de la maison - trop peu de gens pensent à les nettoyer

C'est l'heure du ménage de printemps ! Vitres, cuisine, salle de bains… On déplace tout, on astique de fond en comble, on fait briller…. Mais pensez-vous à nettoyer ces endroits très sales ?

Si le printemps rime avec soleil, promenades dans la nature et barbecue entre amis, il est aussi synonyme de grand ménage ! C'est le moment idéal pour se lancer dans le nettoyage complet de la maison. On nettoie sa salle de bains du sol au plafond, on astique son électroménager, on dépoussière la maison de fond en comble, on fait briller les vitres, on fait du tri dans ses vêtements, et on prépare sa terrasse, son balcon ou son jardin pour les beaux jours. Si certains endroits de la maison sont régulièrement entretenues, d'autres sont délaissés, et la poussière et les bactéries s'y accumulent... Un mauvais point pour toutes les personnes allergiques aux acariens et à la poussière. Alors pour vous aider, voici une liste du matériel essentiel pour une maison propre, mais aussi les 10 endroits et recoins à ne pas oublier lors du ménage de printemps !

Quel est le matériel nécessaire pour un ménage de printemps réussi ?

Bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'une multitude de matériel pour une maison étincelante.

Un aspirateur

Un balais brosse

Une serpillère

Des chiffons microfibres

Du vinaigre blanc

De l'eau chaude

Des gants

Quels sont les endroits à ne pas oublier pour un nettoyage de printemps efficace ?

Les plinthes : la poussière s'incruste vraiment partout, et elle a tendance à s'accumuler sur les plinthes. N'oubliez pas quand vous passez l'aspirateur à utiliser la petite brosse pour aspirer la poussière sur les plinthes. Autre option : passez dessus un chiffon microfibre.

: la poussière s'incruste vraiment partout, et elle a tendance à s'accumuler sur les plinthes. N'oubliez pas quand vous passez l'aspirateur à utiliser la petite brosse pour aspirer la poussière sur les plinthes. Autre option : passez dessus un chiffon microfibre. Les interrupteurs et les poignées de porte : on touche ces endroits tous les jours, et pas forcément avec les mains propres. Il est alors essentiel de les nettoyer et les désinfecter régulièrement. Nous vous conseillons de dépoussiérer le dessus des interrupteurs avec un pinceau et un chiffon microfibre et ensuite de les frotter avec un brosse à dents ou un chiffon humidifié d'un mélange eau chaude et vinaigre blanc. Faites de même sur toutes les poignées de porte.

: on touche ces endroits tous les jours, et pas forcément avec les mains propres. Il est alors essentiel de les nettoyer et les désinfecter régulièrement. Nous vous conseillons de dépoussiérer le dessus des interrupteurs avec un pinceau et un chiffon microfibre et ensuite de les frotter avec un brosse à dents ou un chiffon humidifié d'un mélange eau chaude et vinaigre blanc. Faites de même sur toutes les poignées de porte. Les luminaires : le dessus des luminaires et les abat-jours sont de véritables nids à poussière. Le résultat : de la poussière qui s'accumule, mais aussi moins de luminosité. Coupez l'électricité et munissez vous d'un chiffon microfibre humide et frottez tous vos abat-jours, sans oublier les ampoules. Faites-le une à deux fois par an.

le dessus des luminaires et les abat-jours sont de véritables nids à poussière. Le résultat : de la poussière qui s'accumule, mais aussi moins de luminosité. Coupez l'électricité et munissez vous d'un chiffon microfibre humide et frottez tous vos abat-jours, sans oublier les ampoules. Faites-le une à deux fois par an. Les volets : si on pense à nettoyer les vitres dès que le soleil point le bout de son nez, on oublie d'astiquer les volets. Si vous le faites régulièrement, la tâche sera beaucoup plus facile et rapide. Préparez dans une bassine de l'eau chaude et du savon de Marseille et frottez vos volets avec une éponge et cette préparation, puis rincez.

si on pense à nettoyer les vitres dès que le soleil point le bout de son nez, on oublie d'astiquer les volets. Si vous le faites régulièrement, la tâche sera beaucoup plus facile et rapide. Préparez dans une bassine de l'eau chaude et du savon de Marseille et frottez vos volets avec une éponge et cette préparation, puis rincez. Les rideaux : il existe plusieurs façons de nettoyer vos rideaux. S'ils passent en machine, c'est le plus simple. Sinon, vous pouvez les aspirer avec votre aspirateur, ou utiliser un nettoyeur vapeur, encore plus efficace.

: il existe plusieurs façons de nettoyer vos rideaux. S'ils passent en machine, c'est le plus simple. Sinon, vous pouvez les aspirer avec votre aspirateur, ou utiliser un nettoyeur vapeur, encore plus efficace. Les télécommandes, les téléphones et les claviers d'ordinateur : ce sont des nids à bactéries. Alors pour éviter de se transmettre des microbes entre membres de la famille, pensez à les désinfecter toutes les semaines avec un chiffon et du vinaigre blanc.

L'intérieur des poubelles : si on pense à nettoyer les traces sur l'extérieur de la poubelle, on est moins nombreux à désinfecter l'intérieur de celle-ci. Et pourtant, bien souvent il y a des miettes ou des coulures. Une fois par mois, procédez au grand nettoyage de la poubelle dans la douche ou la baignoire, c'est plus simple pour la rincer. Frottez avec du vinaigre blanc et rincez avec de l'eau chaude. Pour lutter contre les mauvaises odeurs, placez au fond de la poubelle une coupelle avec du bicarbonate de soude que vous changerez toutes les deux semaines.