Voici les endroits les plus sales de la maison. Pensez-vous à les nettoyer ?

C'est l'heure du ménage de printemps ! Vitres, cuisine, salle de bains… On déplace tout, on astique de fond en comble, on fait briller…. Mais pensez-vous à nettoyer ces endroits très sales ? La poussière et les bactéries s'y accumulent, et c'est très mauvais pour les personnes allergiques, mais aussi les virus.

Si le printemps rime avec soleil, promenades dans la nature et barbecue entre amis, il est aussi synonyme de grand ménage ! C'est le moment idéal pour se lancer dans le nettoyage complet de la maison. On nettoie sa salle de bains du sol au plafond, on astique son électroménager, on dépoussière la maison de fond en comble, on fait briller les vitres, on fait du tri dans ses vêtements, et on prépare sa terrasse, son balcon ou son jardin pour les beaux jours. Si certains endroits de la maison sont régulièrement entretenues, d'autres sont délaissés, et la poussière et les bactéries s'y accumulent... Un mauvais point pour toutes les personnes allergiques aux acariens et à la poussière. Alors pour vous aider, voici une liste du matériel essentiel pour une maison propre, mais aussi les 10 endroits et recoins à ne pas oublier lors du ménage de printemps !

Quel est le matériel nécessaire pour un ménage de printemps réussi ?

Bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'une multitude de matériel pour une maison étincelante.

Un aspirateur

Un balais brosse

Une serpillère

Des chiffons microfibres

Du vinaigre blanc

De l'eau chaude

Des gants

Quels sont les endroits à ne pas oublier pour un nettoyage de printemps efficace ?