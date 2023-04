Pourquoi les tickets de caisse de Lidl sont-ils bleus et pas blancs comme les autres ?

Vous l'avez sans doute déjà remarqué : les tickets de caisse de Lidl ne sont pas blancs, mais bleus, voire gris selon la lumière. Pourquoi ?

Vous l'avez sans doute déjà remarqué : les tickets de caisse de Lidl ne sont pas blancs, mais bleus, voire gris selon la lumière. Pourquoi ? Lidl utilise en effet depuis plusieurs années maintenant un papier plus écologique pour ses reçus. Ce papier est exempt de produits chimiques. Le reçu est en plus recyclable.

Aujourd'hui les tickets de caisse, les tickets de parking, les billets de train ne sont presque plus imprimés avec de l'encre. À la place, on utilise ce qu'on appelle du papier thermique. Celui-ci contient un développeur de couleur chimique qui, lorsqu'il est chauffé, provoque une réaction entraînant une décoloration foncée. Cela signifie que dans l'imprimante, seules les zones où doivent apparaître des lettres ou des chiffres doivent être chauffées. Il existe également du papier thermique sans développeur de couleur : dans ce cas, la couleur noire est déjà contenue dans le papier et est recouverte d'une couche blanche. Lorsqu'elle est chauffée, la couleur noire est révélée. Les adjuvants utilisés sont considérés comme non problématiques.

Le papier bleu utilisé par Lidl fonctionne de manière quasi identique et peut toujours être utilisé dans les imprimantes thermiques. Cependant, le mécanisme de formation des couleurs est différent. Une couche de pigments noirs est appliquée sur le papier, puis une couche de polymères qui donne au papier son aspect bleu. Sous l'effet de la chaleur, les billes de polymères changent de structure et deviennent transparentes. Le plus grand avantage : les tickets de caisse peuvent désormais être recyclés dans nos bacs jaunes. Les reçus thermiques blancs, en revanche, doivent être jetés avec les ordures ménagères car ils peuvent contenir des substances telles que le bisphénol-B, toxique pour certaines espèces aquatiques et végétales selon Greenpeace.

© DR

Par le passé, les tickets de caisse pouvaient même être recouverts de bisphénol-A, une substance encore plus toxique. Cette substance peut avoir des effets négatifs sur la santé et nuit à l'environnement. La France a proposé la restriction du bisphénol A dans les tickets de caisse pour protéger les femmes enceintes agents de caisse et leur enfant à naître, en déposant un dossier à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) en janvier 2014.

Un inconvénient de la couleur bleue est que certains trouvent le reçu moins lisible. Le contraste avec l'écriture est plus faible. Cependant, les nouveaux reçus écologiques ne jaunissent pas et restent lisibles pendant des décennies. Mais pourquoi le reçu est-il bleu et pas, par exemple, jaune ? Pour des raisons techniques, la couleur ne peut pas être modifiée et est donc gris-bleu : ce sont les fameux polymères utilisés qui donnent cette couleur et il n'est pas possible pour l'instant d'en changer la couleur.