5 articles de tous les jours que vous devez laver immédiatement après les avoir achetés

Certains articles achetés en magasin ou en supermarché doivent toujours être lavés une première fois avant utilisation, rappellent des experts. C'est la meilleure façon d'éviter d'attraper des germes provenant de personnes qui les ont touchés avant, certaines bactéries ou même de ramener quelques vilaines bestioles...

Voici un petit rappel à ne pas prendre à la légère... Celui concernant les objets de la vie courante à nettoyer impérativement avant un premier achat. Certains sont évidents : personne n'aurait l'idée de boire un café dans une tasse neuve non lavée au préalable ou de manger dans une assiette tout juste achetée au supermarché, voire de déguster un yaourt avec une cuillère à l'origine douteuse...

Mais d'autres objets, tout aussi utilisés et en contact avec notre organisme sont régulièrement oubliés, rappellent des experts interrogés par le Daily Express. Vous ne le saviez peut-être pas, mais les experts ont expliqué que le toucher ou le contact régulier avec des objets peut conduire à la présence de germes sur le matériau, qui peuvent se propager dans la maison s'ils ne sont pas lavés avant la première utilisation.

Premier objet à toujours nettoyer avant une première utilisation : les articles du rayon literie. Draps, housses, draps-housses, housses de couette ou taies d'oreiller sont à nettoyer impérativement, même s'ils ont été achetés déjà emballés, par exemple dans une housse plastique.

Vous risquez sinon de dormir à proximité de germes propagés sur le matelas lors de la fabrication ou du transport, voire en magasin par des clients ayant touché le tissu pour tester son rendu. Le risque d'allergie est alors réel. Autre risque, celui de répandre des micro-organismes comme les acariens très allérgènes ou, pire, des punaises de lit ! Répugnant...

Même risque et mêmes effets pour les serviettes de bains ou de table. Les serviettes neuves peuvent contenir beaucoup de bactérie, issues de leur fabrication ou lors du transport. Pensez également que de nombreuses personnes ont pu tester avant vous combien cette serviette de bain était soyeuse et douce.

Plus étonnant, les livres ! Eh oui, ils sont tout autant manipulés, tournés, ouverts, posés à nouveau sur une étagère à proximité d'autres livres et prennent la poussière à foison. Pas question ici évidemment de les nettoyer à grandes eaux sous peine de voir votre livre inutilisable. Une lingette antiseptique fera largement l'affaire ou une petite lingette légèrement imbibée d'alcool à 70 degrés à passer sur la couverture.

N'oubliez pas non plus les chaussures neuves. On parle là d'un objet de la vie courante qui n'est pas souvent lavé après achat, surtout à l'intérieur. Pourtant, elles sont de véritables nids à bactéries selon les experts qui estiment à 10 milliards de bactéries la propagation maximal. Les chaussettes ne seront pas toujours suffisantes et il est donc recommandé de les nettoyer et de vaporiser un désinfectant à l'intérieur avant la première utilisation.

Les plaids et couverture ont souvent accumulé de la poussière dans les magasins, il est donc important de les laver avant de les utiliser pour éviter de la répandre chez vous, surtout en cas d'allergie.Tasses et verres : les tasses et verres ont souvent été exposés à la saleté et à la poussière, il est donc recommandé de les nettoyer à l'eau chaude savonneuse avant de les utiliser.

Suivez ces conseils simples pour éviter de tomber malade à cause des articles que vous avez achetés ! La meilleure façon de nettoyer certains de ces objets est avec de l'eau savonneuse chaude ou des lingettes antiseptiques, et dans certains cas avec du vinaigre blanc. Le but reste d'éviter de contracter des germes qui peuvent causer des maladies ou des allergies. Vous voilà prévenu !