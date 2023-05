Votre gourde peut être plus sale que vous ne le pensez, adoptez ce geste simple

La gourde a plus d'un avantage ! Economique, pratique, durable, stylée... Elle en a conquis plus d'un et vous en faites peut-être parti. Mais attention, si vous n'en prenez pas soin, elle peut être un véritable nid à bactéries ! On vous explique.

La gourde est devenu un objet du quotidien pour un grand nombre d'entre nous. Elle fait parti des petits gestes écologiques faciles à mettre en place pour limiter le plastique à la maison. Mais ce n'est pas son seul avantage. Elle permet aussi de faire des économies, et est vraiment pratique car on peut l'emporter partout et la remplir facilement ! Elle est également très tendance, il en existe de nombreux design pour plaire à toute le monde. Si la gourde nous fait craquer et relègue les bouteilles en plastique une bonne fois pour toutes aux oubliettes, elle possède également un inconvénient, pas des moindres ! Si vous ne la lavez pas régulièrement, attention aux bactéries ! C'est ce que le professeur de microbiologie à l'Université de New York, aux États-Unis, Philip Tierno a expliqué au site internet américain d'actualité Mashable. Sans entretien, cet objet du quotidien devient un vrai nid à bactéries. Nos mains sont en contact permanent avec des bactéries : quand on utilise notre smartphone, quand on allume la lumière, quand on appelle l'ascenseur, quand on ouvre une porte... Quand vous utilisez votre gourde, vous l'ouvrez avec vos mains. "Résultat, tout ce qui se trouve sur vos mains se retrouve dans l'eau" que vous buvez, explique le professeur. Les bactéries vont alors s'accumuler à l'intérieur de votre gourde, jusqu'à former un " biofilm ", ajoute Philip Tierno. Le risque ? Ces bactéries peuvent provoquer des dérangements intestinaux.

Malheureusement, un simple rinçage de votre gourde à l'eau ne suffit pas pour vous débarrasser de ces bactéries. Alors, comment bien nettoyer votre bouteille ? Il est essentiel de la laver quotidiennement en utilisant une brosse avec un manche, comme celle pour le nettoyage des biberons, de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Toutes les parties de la gourde doivent être astiquées quotidiennement : parois intérieures, extérieures, goulot et bouchon. Il y a souvent un joint sur le bouchon, il faudra aussi penser à le nettoyer. Vous pouvez l'enlever et le faire tremper dans de l'eau chaude et du vinaigre blanc quelques minutes, puis le frotter avec une brosse à dents. Cette technique vaut également pour votre thermos à café ou à thé. Un conseil : préférez les gourdes en acier inoxydable, les bactéries s'accrochent moins que sur du plastique.