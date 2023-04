Une frite de piscine va révolutionner la façon dont vous faites sécher votre linge

Faire la lessive peut être une tâche ardue du début à la fin, et garder les vêtements sans plis une fois qu'ils sont propres et secs est souvent un défi frustrant, surtout lorsqu'on les fait sécher à l'air libre.

Lorsque vous faites sécher vos vêtements à l'air libre, que vous utilisiez un étendoir ou une corde à linge, vous êtes susceptible de vous retrouver avec des plis indésirables et difficiles à enlever. Heureusement, vous n'avez pas à renoncer aux avantages du séchage à l'air (comme prolonger la durée de vie de vos vêtements et économiser de l'électricité), mais vous pouvez dire adieu au temps passé à repasser vos vêtements après coup.

La solution est aussi simple qu'une frite de piscine. Eh oui, ces jouets colorés et flottants de votre enfance pourraient vous aider à "devenir adulte" dans la buanderie. Bien qu'ils puissent sembler être un outil peu probable au premier abord, les frites de piscine sont le moyen idéal pour garder vos vêtements lisses pendant le séchage à l'air (et ajouter de la couleur à votre buanderie en même temps). De plus, elles coûtent généralement quelques euros, ce qui rend cette astuce abordable et simple.

Dites adieu aux plis du séchage à l'air libre

Transformer cet objet peu commun en un incontournable de la buanderie est en réalité assez simple : en coupant la frite de piscine dans le sens de la longueur, vous pouvez la glisser doucement sur les barres de votre étendoir pour créer une surface rembourrée et arrondie qui empêchera vos vêtements de se froisser pendant qu'ils sèchent. Il suffit de couper les extrémités de la frite pour qu'elle s'adapte parfaitement à la taille de l'étendoir que vous utilisez. Il est préférable d'éviter d'utiliser cette astuce avec des étendoirs chauffants ou électriques pour éviter tout risque d'incendie.

© DR

Mais la polyvalence de la frite de piscine ne s'arrête pas là. Si vous préférez sécher vos vêtements à l'extérieur sur une corde à linge pour obtenir cette fraîcheur que les bougies parfumées tentent toujours d'imiter, les frites de piscine peuvent également être adaptées aux cordes à linge. En fait, en raison de la longueur moyenne d'une corde à linge, vous n'aurez probablement même pas besoin de couper les extrémités pour cette utilisation. La méthode de la corde à linge est quasiment identique à celle de l'étendoir : coupez simplement la frite dans le sens de la longueur (nous suggérons d'utiliser prudemment un cutter) et faites-la glisser sur la corde. Cette méthode est idéale pour les gros articles comme les manteaux et les couettes qui pourraient ne pas tenir sur votre étendoir.

Une fois vos vêtements secs, vous pouvez les garder sans plis lorsque vous les accrochez dans le placard en utilisant une variante de cette même astuce. En coupant les frites de piscine en segments encore plus courts, vous pouvez les adapter sur la partie inférieure des cintres triangulaires.

Cette version de l'astuce fonctionne particulièrement bien pour les pantalons si vous n'avez pas de cintre avec pinces. Bien que cela prenne plus de place dans votre placard, cela en vaut la peine lorsque vous pouvez sortir vos tenues du placard et les enfiler sans avoir à les repasser ou les défroisser. Que vous cherchiez à garder vos vêtements sans plis pendant qu'ils sèchent à l'air libre ou une fois rangés, les frites de piscine étonnamment polyvalentes deviendront votre nouvel accessoire incontournable pour le jour de lessive et au-delà.

Enfin, sachez que cette astuce ne vous coûtera pas très cher puisqu'on trouve des lots de 6 frites de piscine pour moins de 5 euros en vente en ligne sur des sites d'ecommerce !