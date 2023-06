"Nos grands-mères vaporisaient toujours du vinaigre autour des fenêtres et des années plus tard ce truc continue de fonctionner"

Avec l'arrivée de l'été, qui ne veut pas ouvrir toutes les fenêtres de la maison et profiter de l'air frais aussi à l'intérieur ? Cependant, avoir les fenêtres ouvertes en été peut aussi signifier des invités désagréables comme les insectes et autres petites bêtes.

L'été est une saison où on a envie d'ouvrir les fenêtres ; où que l'on vive, on a envie d'ouvrir les fenêtres et profiter de l'air frais et des sons de la nature. Cependant, ouvrir les fenêtres peut être désagréable pour certains, surtout lorsque de nombreux insectes bourdonnent à l'extérieur et réussissent à pénétrer dans votre maison par les fenêtres ouvertes. Pour éloigner les insectes et autres nuisibles de votre maison, il existe toutes sortes de remèdes maison efficaces. Mais l'un des meilleurs est celui pour lequel presque tout le monde a déjà les outils nécessaires dans sa cuisine.

Il existe une astuce très simple pour garder à distance tous les insectes et autres petites bêtes, qui vous permet de laisser les fenêtres ouvertes sans soucis, et cette solution, c'est le vinaigre. Elle est utilisée depuis des siècles par nos grands-mères et leurs grands-mères pour chasser les insectes qui rentrent dans la maison. Vous aurez besoin de :

Du vinaigre

De l'eau

Un vaporisateur

Voici comment faire :

Mélangez à parts égales de l'eau et du vinaigre directement dans le vaporisateur. Fermez ensuite le capuchon et secouez bien le flacon pour mélanger les ingrédients. Vaporisez le mélange d'eau et de vinaigre autour de vos rebords de fenêtre, à l'intérieur comme à l'extérieur.

C'est aussi simple que cela, mais terriblement efficace. Avec cette astuce, vous garderez en effet la plupart des invités non désirés comme les insectes loin de votre maison!

En effet, l'odeur du vinaigre fait fuir les araignées et de nombreux autres insectes, et les fait éviter la zone que vous avez vaporisée. Ainsi, vous pouvez profiter sans souci des portes et des fenêtres ouvertes chez vous ou dans votre maison de vacances sans aucun problème!